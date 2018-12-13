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Türk Savunma Sanayii Zirvesi

- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: - "(vizyonergenc.com) Burası gençlerin fikirlerini paylaşacağı bir ortam"

Türk Savunma Sanayii Zirvesi
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ANKARA (AA) - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Vizyoner Genç" konsepti çerçevesinde hazırlanan "vizyonergenc.com" portalına ilişkin, "Burası gençlerin fikirlerini paylaşacağı bir ortam." dedi.

Demir, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından ilk kez düzenlenen Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "vizyonergenc.com" ile ilgili bilgi verdi.

Gençlerin en çok dijital ortamda iletişim sağladıklarını belirten Demir, "Biz de sizleri bir ortamda buluşturalım dedik ve vizyonergenc.com adıyla bir portal hazırladık, onun tanıtımını yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Demir, portalın gençleri ve savunma sanayisine kafa yoran herkesi bir araya getirmeyi amaçladığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Burası, bir araya geldiğimizde ne konuşmak istiyorsak, bunların olduğu bir ortam. Yani buraya girdiğimizde sanayi alanında bilgi almak istediğinizde, bir mühendisin hikayesini bulabileceksiniz. Başvuru yapmak istediğiniz iş, proje veya kaynak talebinin de bulunacağı bir yer olacak. Burası gençlerin fikirlerini paylaşacağı bir ortam."

Gençlerin kariyer hedeflemesi yapabileceği bir ortam kurmaya çalıştıklarını vurgulayan Demir, "vizyonergenc.com"un sanayi alanında gençlere önemli ivme kazandıracağını düşündüğünü dile getirdi.

Demir, portala savunma sanayisi şirketleri başta olmak üzere güçlü şirketlerin desteklerinin de büyük önem taşıdığını bildirdi.

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