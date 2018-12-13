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Türk Savunma Sanayii Zirvesi

- Pilot Gökhan Virlan: - "Gökbey ile yaptığımız test uçuşu bugüne kadarki bütün uçuşlara bedel. Çünkü bu helikopterin arkasında Türk mühendisleri var"

Türk Savunma Sanayii Zirvesi
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ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adı açıklanan Gökbey helikopteriyle ilk uçuşu gerçekleştiren pilotlardan Gökhan Virlan, "Gökbey ile yaptığımız test uçuşu bugüne kadarki bütün uçuşlara bedel. Çünkü bu helikopterin arkasında Türk mühendisleri var." dedi.

Gökhan Virlan ve birlikte Gökbey helikopterinin ilk uçuşunu gerçekleştirdiği pilot Arif Ateş, test aşamasında yaşanan süreci, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından ilk kez düzenlenen Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde anlattı.

Virlan, uçak ve helikopter arasındaki farklara dikkati çekerek, helikopter kullanmanın uçağa göre daha zor olduğunu dile getirdi. Virlan, şöyle konuştu:

"Biz yıllardır pilotluk yapıyoruz. 20 saati aşkın uçuşlarımız var. Gökbey ile yaptığımız test uçuşu bugüne kadarki bütün uçuşlara bedel. Çünkü bu helikopterin arkasında Türk mühendisler var."

- "Bizlere emniyetli uçuş sağlayan ekibimiz her türlü takdiri hak ediyor"

Ateş de 26 yıllık helikopter pilotu olduğunu belirterek, silahlı kuvvetlerde taarruz helikopterlerinde görev yaptıktan sonra Atak helikopterlerinde test pilotu olarak çalışmaya başladığını söyledi.

Bugüne kadar teslim edilen 50'ye yakın Atak helikopterinin testlerini yaptıklarını ifade eden Ateş, test pilotlarının aldıkları eğitimlerin büyük önem taşıdığını dile getirdi. Ateş, şunları kaydetti:

"Biz, Gökbey helikopterinin tasarım aşamasında yer aldık. Kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayabilecek en iyi helikopterin ortaya çıkması için yardımlarda bulunduk. İlk uçuşun görünür kısmında biz yer alıyoruz ancak arka kısımda çok daha yoğun, gayretli aşamalar mevcut. Birkaç gün iş yerinden ayrılmadan orada kalan, uyumadan çalışan insanlar gördük. Bizlere sorunsuz ve emniyetli uçuş sağlayan ekibimiz her türlü takdiri hak ediyor." dedi.

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Arif AteşGökbeyGökhan VirlanTürk Savunma Sanayii Zirvesi
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