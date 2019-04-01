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Türk savunma sanayisi LAAD Fuarı'na hazır

Türkiye, 2-5 Nisan'da Brezilya'da düzenlenecek 12. LAAD Savunma ve Güvenlik Fuarı'nda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde 17 firma tarafından temsil edilecek

Türk savunma sanayisi LAAD Fuarı'na hazır
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Türkiye, 2-5 Nisan'da Brezilya'da düzenlenecek 12. LAAD Savunma ve Güvenlik Fuarı'na Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğinde 17 firmayla katılacak.

SSB'den yapılan açıklamaya göre, 12. LAAD Savunma ve Güvenlik Fuarı, Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde 2-5 Nisan'da ülkelerin savunma, güvenlik endüstrisi temsilcileri ve resmi delegasyonlarının katılımıyla icra edilecek.

İki yılda bir düzenlenen ve Latin Amerika'nın en büyük savunma fuarı olan LAAD, 2017 yılında 450 uluslararası firma ve 37 binden fazla katılımcıyla gerçekleştirildi.

Türkiye, LAAD 2019'a Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde 17 firmayla katılacak. Fuarda, Latin Amerika ülkeleri başta olmak üzere bütün katılımcılara yönelik Türk savunma sanayisi firmalarınca üretilen ürünler ve hizmetlerin tanıtımı yapılacak.

Fuar sırasında Türk savunma sanayisi firmaları tarafından üretilen zırhlı araç platformları, insansız çeşitli kara ve hava araçları, deniz sistemleri, silah sistemleri, elektronik sistemler, mühimmatlar, simülatörler, askeri tekstil ürünleri, lojistik destek ürünleri tanıtılacak.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından üretilen Atak helikopterinin tanıtımı da bu fuarda gerçekleştirilecek. Fuar sırasında Türk resmi delegasyonunca fuara katılım sağlayan ülke delegasyonlarıyla görüşmeler planlanıyor.

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TUSAŞSavunma Sanayii BaşkanlığıLAAD Savunma Ve Güvenlik Fuarı
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