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Türk sebze ve meyveleri Orta Doğu fuarında

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye'den meyve, sebze ve mamulleri ihracatı yapan 171 firmanın, Orta Doğu'nun en büyük gıda fuarı olarak gösterilen Dubai Gulfood 2019'da ürünlerini tanıttığını belirtti.

Türk sebze ve meyveleri Orta Doğu fuarında
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Uçak, yaptığı açıklamada, Orta Doğu ülkelerinin sektörün geleneksel ihracat pazarı olduğunu, geçen yıl bu bölge ülkelerine yapılan ihracatın yüzde 10 artışla 363 milyon dolara yükseldiğini ifade etti.

Petrol gelirleriyle zenginleşen Orta Doğu ülkelerinde meyve, sebze ve mamulleri üretiminin yok denecek kadar az olduğuna dikkati çeken Uçak, şunları kaydetti:

"Orta Doğu ülkeleri gıda ihtiyacını ithalatla karşılıyor. Bu ülkelere gerek coğrafi yakınlığımız gerekse tarihi bağlarımız ihracatımızı geliştirmemiz için uygun bir zemin sağlıyor. Bizler de yapacağımız tanıtım çalışmalarıyla Türkiye'nin ihracatının artması ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği adına 2019 yılı için ortaya koyduğumuz 1 milyar 50 milyon dolar ihracat hedefine ulaşmak için çaba gösteriyoruz. Fuara Türkiye'den katılan 171 firmanın yeni iş bağlantılarıyla dönmesini bekliyoruz."
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Anahtar Kelimeler:
Türk Organik ürünleriSebzeMeyveEge Ihracatçı BirlikleriDubai Gulfood 2019
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