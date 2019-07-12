Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ABD türkiye malatya sudan FED
Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da altın
NVIDIA’nın yeni Game Ready sürücüsü
NVIDIA'dan yenilikler
“Korkutan teknoloji“ Deepfake
Korkutan teknoloji!
Tarımda uzmanlığa hibe desteği
Tarımda uzmanlığa hibe
SPK haftalık bülteni
SPK haftalık bülteni

"Türk sigorta sektörüne renk ve canlılık getirdik"

- Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar: - "2 senelik süreçte Türk sigorta sektörüne renk ve canlılık getirdik. Şu anda trafik sigortalarında sektör birincisiyiz. Finansal hayata getirdiğimiz yeni ürünler var"

banner17

ESKİŞEHİR (AA) - Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, Türk sigorta sektörüne renk ve canlılık getirdiklerini belirterek, "Şu anda trafik sigortalarında sektör birincisiyiz. Finansal hayata getirdiğimiz yeni ürünler var." dedi.

Yaşar, kentteki bir otelde sigorta acenteleriyle yaptığı toplantının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Henüz 2 yaşında yerli bir sigorta şirketi olduklarını söyleyen Yaşar, yola "Şirket yeni, biz değiliz" sloganıyla çıktıklarını ifade etti.

Yaşar, "Sigorta sektöründe tecrübeli birçok yöneticinin sermayedarlarla bir araya gelerek Türkiye'ye kazandırdığı bir sigorta şirketiyiz. 2 senelik süreçte Türk sigorta sektörüne renk ve canlılık getirdik. Şu anda trafik sigortalarında sektör birincisiyiz. Finansal hayata getirdiğimiz yeni ürünler var." diye konuştu.

Quick Sigortanın, 5 yıllık projeksiyona ilk 3 ayda ulaştığına dikkati çeken Yaşar, "Reel ekonomiyi desteklemek adına kefaret sigortaları başta olmak üzere devlet destekli alacak sigortaları, 'Ouick finansçım' ve çok yakında faaliyete geçecek olan 'fatura güvence' sigortalarıyla iş insanlarına katkı sağlayan bir şirketiz." ifadesini kullandı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
EskişehirQuick Sigorta
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5