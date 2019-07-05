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Türk Silahlı Kuvvetlerine yeni zırhlı araç

- BMC'nin ürettiği çok amaçlı zırhlı araç Vuran, ilk kez TSK envanterine girdi - Vuran araçlarının ilk 20 adedi Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi - Araçlar, hassas nokta veya tesis koruma, karakollar arası devriye, konvoy koruması, bölge, nokta ve yol keşfi, fiziki sınır emniyetinin sağlanması gibi görevleri yerine getirecek

Türk Silahlı Kuvvetlerine yeni zırhlı araç
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ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envanterine yeni bir zırhlı araç katıldı. Türk savunma sanayisinin önde gelen zırhlı kara aracı üreticilerin BMC tarafından üretilen çok amaçlı zırhlı araç Vuran, Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu silah, araç ve gereçlerin teminine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Envantere katılan yeni ürünlerle güvenlik güçlerinin operasyonel kabiliyetleri artırılırken, güncel tehditlere yanıt verebilecek ürün ve çözümler kullanıma sunuluyor.

Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar (TTZA) Projesi ile güvenlik güçlerine teknolojinin sunduğu olanaklarla güvenlik seviyesi, manevra ve hareket kabiliyeti artırılmış yeni zırhlı kara araçları temin ediliyor. Bunun için de var olan araçların gelişmiş versiyonları ya da yeni geliştirilen araçlar sağlanıyor.

Proje kapsamında, yakın zamanda BMC tarafından geliştirilen Vuran araçlarının teslimatına da başlandı. Vuran araçlarının ilk 20 adedi Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi.

Vuran araçları TSK envanterinde ilk kez yerini alırken, güvenlik güçlerinin kullanımına yeni bir zırhlı katılmış oldu.

Araçlar, terörizmle mücadele ve hudut görevleri kapsamında, hassas nokta veya tesis koruma, karakollar arası devriye, konvoy koruması, bölge, nokta ve yol keşfi, fiziki sınır emniyetinin sağlanması görevlerinde kullanılacak.

- ASELSAN silahını taşıyacak

Vuran, yüksek balistik, mayın ve el yapımı patlayıcı korumasına sahip bulunuyor.

Araçlar, güçlü motor ve aktarma organlarıyla muharebe yüklü ağırlıkta yüksek hareket kabiliyetiyle görev yapabiliyor.

Araçlara çeşitli görevleri icra edebilmek amacıyla farklı ekipmanların entegrasyonu sağlanabiliyor.

9 personel taşıyabilen Vuran, saatte 110 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Vuran, yüzde 60 dik eğim tırmanma, yüzde 30 yan eğim ve 80 santimetre sudan geçebilme özelliklerine sahip bulunuyor.

Araçlarda, uzaktan komutalı silah sistemi, merkezi lastik şişirme sistemi, patlak gider, yangın söndürme sistemi, iklimlendirme donanımı yer alıyor.

Araçlara entegre edilen ASELSAN'ın Sarp Silah Sistemi'ne 7,62 milimetre makineli tüfek, 12,7 milimetre uçaksavar veya 40 milimetre bomba atar takılabiliyor.

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