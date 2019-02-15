Türk şirket Rusya'da enerji projesine ortak oldu

MOSKOVA (AA) - EMRE GÜRKAN ABAY - Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Uluslarası İş birliği ve Bölgesel Politikalar Direktörü Viktor Kladov, Türk şirketleri ile çeşitli alanlarında iş birliği yaptıklarını belirterek, "Türk ortaklarımızın projelerimize gösterdiği ilgi, Türk ve Rus iş dünyası arasındaki yüksek düzeydeki güveni göstermektedir." dedi.

Kladov, Türk şirketi Rönesans İnşaat ile Rosteh bünyesindeki RT-İnvest ortaklığında hayata geçirileceği açıklanan "Atıktan Enerji" projesine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türk şirketlerinin, Rosteh projelerine yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Kladov, "Türk şirketleri ile çeşitli sanayi alanlarında iş birliği yapıyoruz. Türk ortaklarımızın projelerimize gösterdiği ilgi, Türk ve Rus iş dünyası arasındaki yüksek düzeydeki güveni göstermektedir." diye konuştu.

Kladov, Rosteh'in projelerinin yatırım açısından Türk şirketlerine cazip geldiğini ifade ederek, "Türkiye ile yeşil teknolojiler konusunda iş birliğimizi daha da geliştirmeyi planlıyoruz." dedi.

RT-İnvest Genel Müdürü Andrey Şipelov da çevresel sorunları çözme ihtiyacının, uluslararası iş dünyasının yenilikçi çevre projelerine yönelik ilgisini artırdığını söyledi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) sayesinde Rönesans İnşaat’ın "Atıktan Enerji" projesine katıldığına işaret eden Şipelov, "Rönesans İnşaat sektörde engin deneyime sahip. Uluslararası iş dünyasının firmamıza olan güveninden de memnuniyet duyuyoruz." şeklinde konuştu.

- Atıktan Enerji projesi

Maliyeti yaklaşık 150 milyar ruble olması öngörülen projeyle, Moskova bölgesinde atıkların elektriğe çevrilmesi için 4 tesisin yapılması planlanıyor.

Yılda yaklaşık 2,8 milyon ton atığın işleneceği tesiste 280 megawatt elektrik üretilmesi hedefleniyor.