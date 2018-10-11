Türk şirketi dünyanın en küçük kombisini üretti

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Evlerde yer sıkıntısının önüne geçmek isteyen Türk kombi üreticisi Warmhaus, A sınıfı enerji etiketi ve dünyanın en küçük kombisi unvanına sahip Minerwa'yı üretti. Yıl sonunda seri üretime geçecek dünyanın en küçük kombisi, Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Danimarka ve İtalya pazarlarına ihraç edilecek.

Warmhaus Genel Müdürü Kağan Turan, AA muhabirine, ürettikleri dünyanın en küçük kombisi Minerwa'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.



Cam ön kapağı, dokunmatik paneli ve tasarımıyla dikkati çeken dünyanın en küçük kombisi ile bu yıl dünyaca ünlü tasarım ödülü iF Design Award 2018’de "Design Excellence/Tasarımda Mükemmellik" ödülüne layık görüldüklerini aktaran Turan, "Siyah, beyaz ve antrasit renk seçenekleri bulunan dünyanın en küçük kombisi Minerwa, estetik görünümlerinin yanı sıra Türkiye’de ilk defa bizim ürettiğimiz Gaz Adaptif özelliğine sahip olmasıyla, ideal hava gaz oranını ayarlayarak sürekli yüksek verim sağlıyor." diye konuştu.



Turan, Avrupa Birliği ErP direktifine tam uyumlu olan ürünün, gaz ve elektrik enerjisinden tasarruf sağlarken, tüm iç yüzeyinde kullanılan 10 milimetre kalınlığındaki özel izolasyon malzemesi sayesinde ses kirliliğini de önlediğini söyledi.



A sınıfı enerji etiketine sahip olan ürünün özel tasarımlı ve yüksek kapasiteli eşanjörü sayesinde aynı anda çift musluktan dakikada toplam 19 litreye kadar sıcak su sağladığını anlatan Turan, paslanmaz çelik eşanjör sisteminin kullanım suyunun hijyenik olmasını sağlayarak kombinin ömrünü uzattığını kaydetti.



"Ürün yüzde 10 yüksek modülasyon aralığı ile ihtiyaca göre kapasitesini ayarlayarak tasarruf ve konfor sunarken, sahip olduğu 23 farklı emniyet sistemi sayesinde güvenli ısınma sağlıyor." bilgisini veren Turan, şöyle konuştu:



"Warmhaus olarak kuruluşumuzdan bu yana hep yenilikçi ve teknolojik yönlerimiz ile ön plana çıkmaya çalışıyoruz. Marka olarak her zaman çalışmalarımızı inovatif ürünler geliştirme üzerine kurguluyoruz. Standart bir kombiden yüzde 50 daha küçük olan 0,059 metreküp hacmiyle piyasada satılan kombiler arasında en küçük hacme sahip Minerwa’yı tasarlarken özellikle yer sıkıntısı yaşayan tüketicileri düşündük.



Projemizin çalışmalarına 2017 yılında başladık, 1,5 yıllık Ar-Ge sürecinin ardından dünyanın en küçük kombisinin çalışmalarını tamamladık. Bu yıl sonunda kombimizin seri üretimine başlayacağız ve Türkiye, İngiltere, Danimarka, İtalya gibi pazarlarda müşterilerin beğenisine sunacağız."





- "Tesisimiz Türkiye’de 4'üncü, dünyada 10'uncu sırada"





Beyçelik Holding tarafından 1996 yılında Bursa'da kurulan Warmhaus'un ısıtma ve soğutma sektöründe faaliyet gösterdiğini ifade eden Turan, "Şu anda Bursa’da 27 bin 500 metrekarelik panel radyatör ve 8 bin metrekarelik kombi ve duvar tipi yoğuşmalı kazan fabrikamızda yüzde 100 yerli sermaye ile üretim yapıyoruz. Toplamda 400 mavi ve beyaz yakayı istihdam ediyoruz. Panel radyatör tesisimiz kapasite açısından Türkiye’de 4'üncü, dünyada 10'uncu sırada yer alıyor. 30’dan fazla ülkeye ihracat yaparak ülke ekonomisine katma değer sağlıyoruz. 2017 yılında ISO ikinci 500 listesinde 80 basamak yükseldik ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) açıklamış olduğu ilk bin ihracat firması listesine girdik ama hedefimiz en kısa süre içerisinde ilk 500’e girebilmek." bilgilerini verdi.





- "Ar-Ge’ye yönelik yaklaşık 30 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdik"





Turan, geçen yıl ciroda yüzde 59 artış sağladıklarını ifade ederek, toplam satışlarının yüzde 45’ini ihracattan geldiğini söyledi.



Bu yıl cirodaki artışı yüzde 55-60 bandına çıkarmayı hedeflediklerini bildiren Turan, şunları kaydetti:



"Bu seneye ciroda yüzde 74 artış hedefi ile başlamıştık. Yurt içinde satışlarımızı daha da artırarak ve İtalya, Şili, Arjantin gibi yeni pazarlara girerek bu hedefimize ulaşacağız. İngiltere ise en önemli odak pazarlarımızdan birini oluşturuyor. 2017’de 3 bin metrekare depo ve satış ofisimizi açarak İngiltere’de aktif satışlarımıza başladık. Yurt içinde yeni ürünlerimiz ile kombi pazarında adetlerimizi iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. 2021’e kadar kombide yüzde 7 pazar payına ulaşmayı ve ilk beş marka arasında olmayı planlıyoruz. Kazan tarafında ise ilk üç marka arasında olmak istiyoruz.



Son üç yılda kapasite artırımı, içinde dünyanın en küçük kombisinin de yer aldığı kombi üretimi ve Ar-Ge’ye yönelik yaklaşık 30 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdik. Önümüzdeki üç yıl içerisinde 40-50 milyon TL’lik bir yatırımla yeni bir tesis hayata geçirmeyi planlıyoruz. Ayrıca markamıza ciromuzun yüzde 3’ü civarında bir yatırım yaparak markamızı hem Türkiye hem de globalde güçlendirmeyi planlıyoruz."