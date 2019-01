Türk şirketler Katarlı yatırımcılarla buluştu

DOHA (AA) - Türk firmaların Katarlı yatırımcılarla bir araya gelmesine olanak sağlayan Körfez'in en büyük fuarlarından "Turkey Expo by Qatar", başta gayrimenkul olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda Türk şirketinin katılımıyla başladı.

Capital Exhibition tarafından organize edilen fuar, Katar'ın başkenti Doha'daki Doha Exhibition and Convention Center’da (DECC) ziyaretçilere açıldı.

Türkiye ile Katar arasındaki ticari ilişkilerin en üst seviyeye çıkarılmasını amaçlayan, yeni girişimcilere ve yatırımcılara da ufuk açması beklenen fuarın açılışına, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ile Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Sultan Bin Rashid Al-Khater katıldı.

Açılış kurdelesini kestikten sonra fuarda yer alan şirketleri ziyaret eden Nebati, Khater ve beraberindekiler katılımcılarla görüşerek onlardan bilgi aldı.

Açılış sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Nebati, Katar ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacminin 2 milyar dolara ulaştığını belirterek, Türkiye'nin bu ülkeye ihracatının bir milyar doları aştığını, bunun önemli bir başarı olduğunu söyledi.

Nebati, son yıllardaki kriz tellallarına karşı ihracatın artırılmasının en önemli yanıtlardan biri olduğunu kaydederek, "Kriz tellallarının aksine Türkiye'de önemli yatırımları yapıldı, üretimler gerçekleştirildi, komşular başta olmak üzere ülkelerle ekonomik ilişkiler geliştirildi." diye konuştu.

Türkiye'nin her türlü sıkıntılara karşı göğüs gerebilecek güce sahip olduğunu dile getiren Nebati, sahip olduğu imkanlarla daha çok yatırımcı çekebileceğini ve ihracat yapabileceğini vurguladı.

Nebati, "Türkiye ile Katar arasındaki dış ticaret hacminin 2019'da 2,5-3 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz." dedi.



- "Katarlıların ciddi yatırım talebi var"



Nebati, dünden beri Katar'da bulunduğunu ve bazıları bakan düzeyinde olmak üzere çok sayıda yetkili ile görüşme gerçekleştirdiğini anlattı.

Görüşmelerini sürdüreceğini dile getiren Nebati, "Güzel görüşmelerimiz oldu. Açılıştan sonra da ciddi görüşme talebi var. Bugün ve yarın da Türkiye'de yatırım yapmak isteyen çok sayıda özel sektör ve devlet temsilcileriyle görüşmemiz olacak. Burada sadece bir fuar açmıyoruz. Katarlı yatırımcıların Türkiye'ye ne kadar yüksek ilgisi olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Nebati, Katarlı yatırımcıların hemen hemen her alana yatırım yapabildiğini kaydederek, "Türkiye'ye yönelik olarak da hemen her alanda ciddi yatırım talepleri var." ifadelerini kullandı.



- Katarlı şirketler Türk iş adamlarıyla bir araya geliyor



Türk şirketlerini Körfez ülkeleriyle tanıştıran en büyük fuar olma özelliği taşıyan Turkey Expo by Qatar'da başta gayrimenkul olmak üzere 100'den fazla Türk şirketi yer alıyor.

Türk-Katar ticari ilişkilerine yönelik önemli atılımların gerçekleştirilmesi hedeflenen fuar kapsamında bu yıl Katar hükumetinin de destekleriyle toplam 60 milyar dolar fon büyüklüğüne sahip Katarlı şirketler, Türk iş adamlarıyla bir araya gelecek.

Gayrimenkul, inşaat, yapı malzemeleri, bilişim, ileri teknoloji, gıda, makine ve makine ekipmanları, sağlık turizmi, tekstil, mobilya ve dekorasyon gibi birçok sektörün önde gelen temsilcileri, fuarda iki ülke arasında yatırım ve iş birliğinde bulunacak.

İnşaat ve gayrimenkul sektörünün özellikle Arap ülkelerindeki yatırımcılara ulaşmaları için büyük önem taşıyan fuar, uluslararası alanda dikkati çeken prestijli projeleri vitrine çıkarıyor.

Sektöründeki öncü firmalar, fuarda sağlayacakları yeni iş birlikleriyle Türkiye'nin tanıtımını ve yatırım potansiyelini de tanıtma fırsatı buluyor.

Çeşitli alanlarda faaliyet gösteren Türk firmalarının, Türkiye'nin ve yatırım olanaklarının tanıtılmasına büyük katkı sağlayacağı etkinlikte, geçen sene PTT ve Katar Posta Teşkilatının iş birliğiyle hizmete açılan e-ticaret sitesi de bulunacak.

Türkiye Cumhuriyeti hükumetinin sağladığı katkının yanı sıra Katar hükumetinin de destek verdiği fuara Abuissa Holding, Milaha, Q Post, Al Faisal Holding gibi bölgenin önde gelen firmaları katılıyor.



- Dünya Etnospor Festivali Katar'da



Öte yandan, Dünya Etnospor Konfederasyonu, fuar kapsamında 120 metrekarelik etkinlik alanıyla Turkey Expo by Qatar Fuarı'nda Katarlı iş adamlarına gösteriler düzenliyor.

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkan Vekili ve Geleneksel Sporlar Federasyonu Başkanı Dr. Hakan Kazancı, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu fuarda Katar ile Türkiye'nin ortak spor faaliyetlerini artırma amacıyla bulunduklarını söyledi.

Katar'da düzenlenen şahin festivaline de katıldıklarını dile getiren Kazancı, bu ülke insanının şahin kuşuna verdiği önemden bahsetti.

Tüm dünya üzerinde unutulmaya yüz tutmuş sporları tekrardan canlandırmayı amaçladıklarını vurgulayan Kazancı, bu kapsamda yaptıkları çalışmalara değindi.

Kazancı, sadece Türkiye'de değil dünya üzerinde de yapılanmalarını sürdürdüklerini kaydederek, "Önümüzde mart ayında Kazakistan'da ikincisini gerçekleştireceğimiz bir çalıştay var. Geleneksel sporların ihyası konusundaki çalıştayımızla unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sporları tekrar hayata geçirmeyi ve canlandırmayı amaçlıyoruz." dedi.

Ülke anlamında hiçbir ayrım yapmadıklarını, önemli olanın geleneksel spor olduğunu, ortak yapılabilecek sporları ele aldıklarını anlatan Kazancı, "Yakın bir tarihte bir FIBA, FIFA gibi uluslararası etkinlik olabilecek bir olimpiyat düzenleyebiliriz belki de." diye konuştu.