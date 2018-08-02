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Türk şirketlere Sudan'daki tarım arazisinde yatırım daveti

- Türkiye'nin yurt dışında kiraladığı ilk tarım arazisi Sudan'daki alana ilişkin süreçte sona gelinirken, bu amaçla iki ülke arasında kurulan ortak şirketin Türk tarafı geçici yönetiminin ataması ve şirket merkezinin Ankara'da kuruluşu tamamlanacak - Önümüzdeki süreçte, bu ülkedeki örnek çiftlik arazileri Sudan'dan teslim alınacak ve Türk özel sektör firmaları da bu ülkede yatırım yapmaya davet edilecek

Türk şirketlere Sudan'daki tarım arazisinde yatırım daveti

ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Türkiye'nin yurt dışında kiraladığı ilk tarım arazisi olan Sudan'daki alana ilişkin süreçte sona gelinirken, bu amaçla iki ülke arasında kurulan ortak şirketin Türk tarafı geçici yönetiminin ataması ve şirket merkezinin Ankara'da kuruluşu tamamlanacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Sudan'da kiralanan tarım arazilerine ilişkin önemli adımlar atılmaya devam ediyor.

İki ülke arasında yapılan anlaşmayla Sudan'da 780 bin 500 hektarlık arazi 99 yıllığına kiralandı. Bu arazide yetişecek kanola, pamuk, yağlı tohum ürünleri, avokado, mango ve ananas gibi ürünlerin bu anlaşma aracılığıyla Türkiye'ye daha ucuza girmesi amaçlandı.

Bu kapsamda sermayesinin yüzde 80'i Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) ve yüzde 20'si Sudan tarafına ait olan 10 milyon dolar sermayeli "Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi" adıyla bağlı ortaklık kurulması kararlaştırıldı. Ortak şirket, Sudan'da 12 bin 500 hektar arazide örnek çiftlik kurarak işletmeciliğini yapacak.

- Türk girişimcilerin üretimi pazarlanacak

Şirket, Sudan'daki arazide yatırım yapacak Türk girişimcilerine yapacağı mihmandarlığın yanı sıra, sulama suyu, enerji ve tohum gibi temel girdilerin tedarikini sağlayacak. Türk girişimcilerinin Sudan'da üreteceği tarımsal ürünlerin satın alınarak pazarlanmasına da şirket tarafından katkı sağlanacak. Şirketçe, Türkiye'nin ihtiyacı olan tarımsal ürünlerin, Sudan yerel arazi sahiplerince sözleşmeli ekim modeliyle üretilmesi için de faaliyette bulunulacak.

Ortak şirket tarafından kurulacak örnek çiftlikte, Sudan ekolojisinde üretilebilecek bitkilerin dışında, hayvansal üretim faaliyetlerinde de bulunulacak. Her yıl 300-350 Sudanlı çiftçi ve ziraat mühendisine uygulamalı tarımsal eğitimi verilecek. Türkiye'nin ithal ettiği tarımsal ürünlerin büyük kısmı, proje kapsamında Sudan üretimlerinden karşılanacak.

Önümüzdeki süreçte, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından şirketin Türk tarafı geçici yönetimi atanacak. Şirketin sermayesindeki Türk tarafına düşen tutar ilgili bankaya yatırılacak ve şirket merkezinin Ankara'da kuruluşu tamamlanacak. Öte yandan, şirket şubesinin başkent Hartum'da kurulması da sağlanacak.

Bu süreçte, örnek çiftlik arazileri Sudan'dan teslim alınacak ve yatırımlar başlatılacak. Türk özel sektör firmaları da Sudan'daki 780 bin 500 hektarlık alanda yatırım yapmaya davet edilecek.

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SudanTarım ArazisiTarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
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