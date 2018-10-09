DOHA (AA) - Türkiye’nin Katar Ticaret Müşaviri Burak Güreşci, Katar'daki Uluslararası Ürünler Fuarı ve Konferansına (IPEC 2018) katılan Türk şirketlerinin iki ülke ilişkilerinin ayrıcalıklı olması sebebiyle ilgi gördüğünü söyledi.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen IPEC 2018'e özellikle gıda, inşaat, elektrik, kimyasal ürünler ve ihracat alanında faaliyet gösteren 27 Türk şirketi katılıyor.



Türkiye’nin Katar Ticaret Müşaviri Güreşci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM), üyeleri ve tanınmış şirketleri ile IPEC 2018'de yer aldığını ifade etti.

-"Türk şirketleri, Türkiye-Katar ilişkilerinin ayrıcalıklı olması sebebiyle ilgi görüyor"

Türk şirketlerinin, ticaret alanında Türkiye ve Katar ilişkilerinin ayrıcalıklı olması sebebiyle ilgi gördüğünü ifade eden Güreşci, fuarda Türk ve Katar şirketleri arasında çeşitli alanlarda bir dizi anlaşma yapılmasının beklendiğini söyledi.

Güreşci, Türk şirketlerinin özellikle gıda, inşaat, elektrik, kimyasal ürünler ve ihracat alanında fuarda faaliyet gösterdiğini belirtti.

Güreşci ayrıca, Ticaret Bakanı Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur'un, Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed bin Casim bin Muhammed Al Sani ile iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi konularını ele aldıklarına dikkati çekti.



Dün başlayan ve çarşamba gününe kadar devam edecek fuara Katar, Türkiye, İran, Pakistan, Tunus, Umman, Tacikistan, Kazakistan, Kuveyt, Fas, Ürdün ve Azerbaycan'dan 360'ın üzerinde şirket katılıyor. Türkiye, fuarda 27 firma ile temsil ediliyor.











