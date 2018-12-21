"Türk şirketlerine Kazakistan'da 8,5 milyar dolarlık iş fırsatı var"

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILDIZ - Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, 2020'ye kadar Kazakistan'a ulaştırma, lojistik alanında toplam 8,5 milyar dolarlık yatırım yapılacağını, bunun da Türk şirketleri için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

Saparbekuly, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 2 yıldır Türkiye'den Kazakistan'a gelen yatırımlarda artış olduğunu, Türkiye'den Kazakistan'a yıllık bazda 250-300 milyon dolarlık yatırım geldiğini bildirdi.

Saparbekuly, şunları kaydetti:



"Bizim gayretimiz, Türk yatırımcıların sadece Kazakistan piyasasını düşünerek yatırım yapması değil. Kazakistan'ın devlet politikası olarak yürüttüğü ihracata yönelik yatırımların desteklenmesi çerçevesinde bu fırsatlardan da faydalanılmasını istiyoruz. 50 milyonluk Orta Asya, Kazakistan üzerinden Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, hatta Afganistan ve İran'a ihracat yapabilecek bir potansiyele sahibiz. Türkiye'nin birçok alanda dış ticaret açığı var. Özellikle ham madde alanında açık var. Kimyasal ürünlerde 70 milyar dolarlık ürünü Türkiye ithal ediyor. Bunların hepsi Kazakistan'dan temin edilebilir. Oldukça doğal maden zenginliği var."





- "Sanayi, hizmet ve finans sektörlerinde Türkiye, Kazakistan'da ilk 5-7'lerde"





Abzal Saparbekuly, Kazakistan'da bin 700'den fazla Türk şirketinin çalıştığını ifade ederek, şimdiye kadar Kazakistan'a yapılan toplam yatırım tutarının 300 milyar doları aştığını, Kazakistan'a yapılan yatırımların büyük bölümünü enerjinin oluşturduğunu ifade etti.

Saparbekuly, "Sanayi, hizmet ve finans sektörlerindeki yatırımlara bakıldığında, Türkiye, Kazakistan'da ilk 5-7'lerde görülüyor. Bu yıl toplamda 25 milyar dolarlık bir yabancı direkt yatırımı bekliyoruz. Bunların 4'te biri sanayi üretimidir. Ülkeye yapılan yatırımların yüzde 50'si madencilik alanına geliyor. Bu alanda birçok Türk şirketi aktif şekilde yatırım yapıyor. Kazakistan; siyasi, ekonomik açıdan istikrarlı giden bir ülke. 90 milyar dolarlık ulusal rezervi var." şeklinde konuştu.





- "Kazakistan, 10 yılda ulaştırma ve lojistiğe 30 milyar dolarlık yatırım yaptı"





Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly, Kazakistan'da kişi başı milli gelirin 9 bin 800 dolar olduğunu, dış ticaretin her yıl artış gösterdiğini, yaklaşık 85 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaştıklarını, bunun 50 milyar dolarının ihracat, 35 milyar dolarının da ithalat olduğunu bildirdi.

Kazakistan'ın, son 10 yılda ulaştırma, lojistik sektörüne 30 milyar dolarlık yatırım yaptığını belirten Saparbekuly, "2020'ye kadar Kazakistan'a ulaştırma, lojistik alanında toplam 8,5 milyar dolarlık yatırım yapılacak. Bu da Türk şirketleri için büyük bir fırsat." dedi.

Saparbekuly, 1,5 milyar dolarlık yatırım ve yap-işlet-devret modeliyle Almatı çevre yolunun yapıldığını, bu projeyi 2 Türk ve bir Koreli şirketin üstlendiğini ifade ederek, bunun gibi Kazakistan'da çok sayıda yap-işlet-devret projesi bulunduğunu kaydetti.