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Türk şirketlerinin Kırgızistan'a ilgisi

- Kırgızistan Yatırımlar Teşviki ve Korunması Ajansı Başkanı Şumkarbek Adilbekuulu: - "Kırgızistan'da yeni teknolojileri ve inovasyonları uygulayacak, ihracat için yeni pazarlar açacak ve ilgili sektörde yönetim sistemini değiştirecek yatırımcı şirketlere ihtiyaç duyuyoruz" - "Türk şirketleri Kırgızistan'a ilgi gösteriyor" - "Erdoğan'ın ziyareti ikili ilişkilere ivme kazandırdı"

Türk şirketlerinin Kırgızistan'a ilgisi
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BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Yatırımlar Teşviki ve Korunması Ajansı Başkanı Şumkarbek Adilbekuulu, "Kırgızistan'da yeni teknolojileri ve inovasyonları uygulayacak, ihracat için yeni pazarlar açacak ve ilgili sektörde yönetim sistemini değiştirecek yatırımcı şirketlere ihtiyaç duyuyoruz." dedi.

Adilbekuulu, düzenlediği basın toplantıda, başında bulunduğu ajansın görev ve faaliyetleri ile Kırgızistan'a yatırımı çekme yönündeki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Orta Asya'da yatırım çekme rekabetine rağmen Kırgızistan'a maksimum katma değer verecek yatırımcı arayışı içinde olduklarını anlatan Adilbekuulu, ülkede yatırım yapılması gereken sektörlerin başında işleme sanayisi, bilişim teknolojileri, tekstil ve tarım sektörünün geldiğini belirtti.

Adilbekuulu, ayrıca kompozit malzemeler, organik gübre, kozmetik araçların üretimi, arı yetiştiriciliği ve arı ihracatı gibi geleceği olan sektörler konusunda yatırımcıları teşvik ettiklerini aktardı.


- "Türk şirketleri Kırgızistan'a ilgi gösteriyor"


Toplantının ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Adilbekuulu, Türk yatırımcıları Kırgızistan'a beklediklerini ifade ederek, "Kırgızistan'ın bağımsızlığına kavuşmasından sonra ilk yatırıma gelenler Türkler oldu. Türklerin yatırım yapma becerileri ve tecrübesi yüksek. Bugün de Türk şirketleri, Kırgızistan'a yatırım yapmak için ilgi gösteriyor." diye konuştu.

Adilbekuulu, Türk şirketlerin bugünlerde yer altı kaynakların işletilmesine yönelik ilgisinin bulunduğunun altını çizerek, Türk yatırımcıların bu sektörde aktif olmaya başladıklarını kaydetti.


- "Erdoğan'ın ziyareti ikili ilişkilere ivme kazandırdı"


Adilbekuulu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan'a geçen yıl gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde düzenlenen Kırgız-Türk İş Forumu'nun ardından Kırgızistan ile Türkiye ilişkilerinin ivme kazandığına dikkati çekti.

Kırgızistan'a doğrudan yatırım çekme çalışmalarına önem verdiklerini ifade eden Adilbekuulu, Kırgızistan'ın yatırım imkanlarını ve önceliklerini anlatmak için gelecek ay Türkiye'ye gideceklerini sözlerine ekledi.

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