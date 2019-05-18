Türk stentleri Paris'te sergilenecek

ANKARA (AA) - DİLARA ZENGİN - Sağlık teknolojisine yönelik yatırımıyla "süper teşvik" kapsamında desteklenen Alvimedica, ürettiği diyabetik ilaç salımlı stentlerini Paris'te gerçekleştirilecek dünyanın önde gelen kardiyoloji kongrelerinden EuroPCR 2019'da tanıtacak.

"Süper teşvik" olarak da adlandırılan Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında desteklenen sanayi kuruluşlarından Alvimedica'nın sağlık teknolojisine yönelik çalışmaları uluslararası pazarlarda da ilgi görüyor.

Girişimsel kardiyoloji alanında faaliyet gösteren şirket, 21-24 Mayıs'ta Paris'te düzenlenecek dünyanın önde gelen kardiyoloji kongrelerinden EuroPCR'da ürünlerini kardiyologlarla buluşturacak.



- Türkiye'yi temsil eden tek firma



Söz konusu kongreye 2012'den bu yana Türkiye'den katılım gösteren tek firma olan Alvimedica, ürettiği diyabetik ilaç salımlı stenti tanıtmanın yanı sıra bu alandaki gelişmeleri de katılımcılarla paylaşacak.



Alvimedica Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton, AA muhabirine, diyabet hastalarının tıp teknolojisindeki gelişmelerden yararlandığını söyledi.



Medikal teknoloji odaklı faaliyet gösteren genç bir şirket olduklarını belirten Alaton, "Alvimedica her zaman yenilikçi yaklaşımlar geliştirmeye ve hastaların yaşam kalitesini iyileştirerek onların karşılanmamış ihtiyaçlarına cevap verebilecek en yüksek kalitede cihaz ve teknolojiler üretmeye kendini adıyor." dedi.



Alaton, şirketin diyabetik kalp hastalarına yönelik yenilikçi ürünlerinin dünyanın önde gelen kardiyologlarından övgü aldığına dikkati çekerek, "Doktorlarla 'beraber geliştirme' yaklaşımıyla çalışarak, girişimsel kardiyolojide henüz karşılanamamış ihtiyaçları karşılamayı amaçlıyoruz." diye konuştu.



- Dünya devlerinin ürünleriyle aynı arenada



Bu yıl düzenlenecek kongrede diyabet hastaları için girişimsel strateji ve günlük klinik uygulamalarda karşılaşılan sorunlara ilişkin Alvimedica’nın bir oturum düzenleyeceği bilgisini veren Alaton, şunları kaydetti:

"Alvimedica, yenilikçi stentleriyle bu alanda dünya devlerinin ürünleriyle aynı arenada yer alıyor. Yüzde 100 Türk sermayeli ilk ve tek yerli stent ve kateter üreticisi olarak Alvimedica'nın geliştirdiği, özellikle diyabetik hastalarda çok daha iyi çalışan ve yaşam kalitesini yükselten Cre8 ilaçlı stenti medikal pazarda ilgi görmeye devam ediyor."

Alaton, tıbbi kaynaklara göre diyabet hastalığının koroner arter hastalığındaki en önemli faktörlerden biri olduğunu vurgulayarak, hayatını kaybeden 3 diyabet hastasından 2'sinin ölüm sebebinin koroner arter hastalığı olduğunu bildirdi.



Diyabet hastalarına yönelik girişimsel kardiyolojinin bugün ilaç kaplı stentler için bir gelişim alanı olduğunu dile getiren Alaton, diyabetik ilaç salımlı stent teknolojisinin diyabet hastalarına fayda ve güvenlik bağlamında nasıl bir çözüm üreteceğinin söz konusu kongrede tıp çevrelerinin önde gelen uzmanlarına anlatılacağını kaydetti.

