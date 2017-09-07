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Türk su ürünleri Çin ve Hong Kong'da tanıtıldı

- Ege Su Ürünleri İhracatçı Birlikleri Başkanı Kızıltan: - "Çin ve Hong Kong'ta yaptığımız tanıtım çalışmaları sonucunda önümüzdeki süreçte Uzakdoğu pazarının ihracatımızda daha büyük payla temsil edilmesini hedefliyoruz"

Türk su ürünleri Çin ve Hong Kong'da tanıtıldı

İZMİR (AA) - Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Başkanı Sinan Kızıltan, su ürünlerinde Çin ve Hong Kong pazarında daha büyük payla temsil edilmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Kızıltan, yaptığı açıklamada, hedef olarak belirlenen Uzakdoğu pazarına yönelik 25-27 Ağustos'ta Çin'in Guangzhou kentinde düzenlenen Fisheryseafood Expo 2017 Fuarı ile 5-7 Eylül 2017 tarihlerinde Hong Kong'da düzenlenen Asya Su Ürünleri Fuarı'na katılım gösterdiklerini ifade etti.

Fuarlarda Türk levreği, çipurası ve alabalığı başta olmak üzere su ürünlerini Uzakdoğulu ithalatçılara tanıttıklarını kaydeden Kızıltan, bu yılın 8 ayında Hong Kong'a yapılan su ürünleri ihracatının 7,6 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Kişi başı balık tüketimi 36 kilograma ulaşan Uzakdoğu'da büyüme konusunda kararlı olduklarını ifade eden Kızıltan, "Çin ve Hong Kong'da yaptığımız tanıtım çalışmaları sonucunda önümüzdeki süreçte Uzakdoğu pazarının ihracatımızda daha büyük payla temsil edilmesini hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

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