Türk su ürünleri, Polonya pazarında tanıtıldı

İZMİR (AA) - Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, Polonya'da düzenlenen POLFISH - Uluslararası Su Ürünleri ve Ekipmanları Fuarı'na katılarak Türk su ürünlerinin tanıtımını yaptı.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, yaptığı açıklamada Polonya'yı 38 milyonluk nüfusu ve yıllık 2,5 milyar dolarlık su ürünleri ithalatı nedeniyle sektörün büyüme kaydedebileceği bir pazar olarak gördüklerini bildirdi.

Türk su ürünleri sektörünün Polonya pazarında başarılı olması durumunda komşuları olan Rusya, Danimarka, Almanya, Çekya, Slovakya, Ukrayna, Belarus ve Litvanya pazarlarında da konumunu güçlendirebileceğini vurgulayan Girit, Polonya'ya su ürünleri ihracatının 6,3 milyon dolar seviyesinde olduğuna dikkati çekti.

Girit, Polonya pazarında ilk etaptaki hedefin 2014 yılında ulaşılan 14 milyon dolar rakamını yakalamak olduğunu, sonrasında ise 50 milyon dolarlık bir hedefin bulunduğunu kaydetti.



