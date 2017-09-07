Türk tahvillerine yatırım yapmayı düşünüyor

LONDRA - GÖKHAN KURTARAN

"Emtia gurusu" olarak tanınan, dünyaca ünlü yatırımcı ve finans uzmanı Jim Rogers, Orta Doğu'da olanlara rağmen insanların artık daha iyimser olduğunu belirterek, "Durum bu şekilde oldukça Türkiye daha iyi durumda olacak. Türkiye'nin doğuda, batıda, güneyde dostları var. Tabii ki Türkiye daha iyi durumda olacak." dedi.

Rogers, yüksek getirisi nedeniyle Türk tahvillerine yatırım yapmayı düşünebileceğini bildirdi.

Jim Rogers, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası yatırımcıların gelişen piyasalara yönelik ilgisinin devam ettiğini belirterek, Çin ve Rusya gibi birçok piyasanın yükselişte olduğunu gördüklerini, insanların yeniden gelişmekte olan ekonomilere döndüğünü söyledi.

Orta Doğu'da olanlara rağmen insanların artık daha iyimser olduğunu ifade eden Rogers, "Durum bu şekilde oldukça Türkiye daha iyi durumda olacak. Türkiye'nin doğuda, batıda, güneyde dostları var. Tabii ki Türkiye daha iyi durumda olacak." dedi. Rogers, yüksek getirisi nedeniyle Türk tahvillerine yatırım yapmayı düşünebileceğini de bildirdi.