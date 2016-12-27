ANKARA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 2014-2016 Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın, Türkiye'nin bu alandaki ilk politika belgesi olma özelliğini taşıdığını belirterek, "Bu yıl yeni dönemin Tasarım Strateji Belgesini hazırlamak için yoğun çalışmalar yürüttük, vizyonu 'Türk tasarımının küresel bir marka olması' şeklinde tespit ettik ve gelecek 3 yıl için 5 hedef kapsamında, 20'nin üzerinde eylem belirledik." dedi.

Özlü, bakanlıkta düzenlenen, "Türk Tasarım Danışma Konseyi 15. Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, geçen hafta, Sınai Mülkiyet Kanunu'nun TBMM'de kabul edildiğini hatırlattı. Bakan Özlü, bunun, Türkiye'nin son 14 yılda sınai mülkiyet alanında ortaya koyduğu başarıları taçlandıran bir gelişme olduğunu söyledi.

Sınai mülkiyet sisteminde yeni bir sayfa açıldığına işaret eden Özlü, ülkeyi bu alanda daha ileriye taşımak için hiçbir engel kalmadığını bildirdi.

Özlü, yeni kanunla, tasarımlarla ilgili birçok önemli düzenlemeyi uygulamaya koyduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Yeni adıyla Türk Patent ve Marka Kurumumuz bünyesinde faaliyet gösteren Endüstriyel Tasarımlar Dairesi Başkanlığımızın adını, Tasarımlar Dairesi Başkanlığı olarak değiştirdik. Böylece bu dairenin tasarımların tüm disiplinlerine yönelik hizmet verebilmesini sağladık. Daha nitelikli ve özgün tasarımların tescil edilmesi için tasarımlara yenilik incelemesi getirdik. Tescil süresini kısaltmak amacıyla tasarım başvurularının yayın süresini 6 aydan 3 aya indirdik."

Modası hızlı değişen ve tasarım ömrü kısa olan tekstil, giyim ve ambalaj gibi sektörlerde de tescilsiz koruma imkanı getirdiklerini anlatan Özlü, yedek parçaların muadili olan eşdeğer parçaları da tasarım korumasının kapsamından çıkardıklarını aktardı. Böylece tüketicilerin bu ürünlere daha ucuz ulaşmasına katkı sağlayacaklarını dile getiren Özlü, birleşik ürünlerin görünmeyen kısımlarını da tasarım korumasından çıkardıklarını bildirdi.

- "Fikri Mülkiyet Akademisi kuracağız"

Özlü, tasarım başvurularında kolaylık sağlayarak, çoklu başvuru yapma kapsamını genişlettiklerine dikkati çekerek, "Öğretim elemanlarının yaptığı tasarımların hakkını üniversitelere verdik, ancak bunlar ticarileşirse gelirin en az yarısı tasarımcıya verilecek. Sınai Mülkiyet Kanunu ile birlikle ayrıca Fikri Mülkiyet Akademisi'ni kuracağız. Patent ve marka vekilliği sistemini güçlendireceğiz. Türk Patent ve Marka Kurumumuzun kurumsal kapasitesini de artıracağız." ifadesini kullandı.

Şu ana kadar 4 firmanın bakanlıktan Tasarım Merkezi Belgesi aldığını ve 11 firmanın da başvuru sürecinin devam ettiğini anlatan Özlü, bu sayının gelecek günlerde hızla artacağına inandığını dile getirdi.

Özlü, 2014-2016 Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın, Türkiye'nin bu alandaki ilk politika belgesi olma özelliği taşıdığını belirterek, bu yıl yeni dönemin Tasarım Strateji Belgesini hazırlamak için de yoğun çalışmalar yürüttüklerini, vizyonu "Türk tasarımının küresel bir marka olması" şeklinde tespit ettiklerini ve gelecek 3 yıl için 5 hedef kapsamında, 20'nin üzerinde eylem belirlediklerini kaydetti.

- Endüstriyel tasarıma ilişkin meslek odası kurulması

Türk Tasarım Danışma Konseyi'ni daha etkin hale getirecek tasarım süreçlerinin etkin yönetimi konusunda eğitici ve bilgilendirici faaliyetler düzenleyeceklerini anlatan Özlü, bu konudaki desteklerin analizlerini yapacaklarını ve gerekli iyileştirmeleri hayata geçireceklerini bildirdi.

Teknoloji ve Tasarım dersi öğretmenlerinin mesleki yeterliliklerini artıracaklarını, lisans ve lisansüstü düzeyde tasarım eğitiminin kalitesini artıracak tedbirler alacaklarını vurgulayan Özlü, endüstriyel tasarıma ilişkin meslek odası kurulması konusunda da çalışma yapacaklarını söyledi.

Bakan Özlü, uluslararası tasarım kuruluşları ve konseyleriyle ortak faaliyetler gerçekleştireceklerini ifade ederek, bilim merkezlerinde tasarım farkındalığını artırıcı etkinlikler düzenleyeceklerini ve ülkede Tasarım Müzesi kurulması için çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

Tasarıma ilişkin veri setlerini belirleyeceklerini, tasarım envanteri ve veri tabanı oluşturacaklarını bildiren Özlü, Türkiye'nin tasarım kültürü ögelerini ve yerel bilgi birikimini kayıt altına alacaklarını kaydetti.

- Onur ödülü Altıntaş'a

Geçen yıl Türk Tasarım Danışma Konseyi Onur Ödülü'nü Yılmaz Zenger'e verdiklerini hatırlatan Özlü, bu yıl ise ödülün oy birliğiyle, uluslararası üne sahip grafik tasarımcı Yurdaer Altıntaş'a verilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.

Özlü, konuşmasının ardından Altıntaş'a plaket verdi ve ülke tasarım faaliyetlerine sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.