Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ASELSAN ROKETSAN Sıcak
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda
TOKİ, İstanbul'da bin 892 konutu kurayla satacak
TOKİ kurayla konut satıyor
İşte yeni emniyet müdürleri
İşte emniyetteki atamalar
Dev domates ilgi çekiyor
Dev domates ilgi çekiyor
Ulaşımda havalı büyüme
Ulaşımda havalı büyüme

Türk tekstil ve hazır giyim ihracatçılarına "rekabet" uyarısı

- Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Abay: - "AB ülkeleri, tekstil ve hazır giyime yatırım kararı aldı. Bu alanda rekabet gücümüzü ve konumumuzu korumak istiyorsak, en önemlisi önümüzdeki yıllarda sektörel krizlere girmek istemiyorsak, önlemlerimizi şimdiden almalıyız."

Türk tekstil ve hazır giyim ihracatçılarına

İZMİR (AA) - Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Atınç Abay, AB ve ABD'nin yerli sanayilerine yönelik yatırım kararı almasıyla tekstil sektöründe yeni bir rekabet ortamının oluşabileceğini, buna karşı önlemlerin şimdiden alınması gerektiğini bildirdi.

Abay, yaptığı açıklamada, AB pazarında hazır giyim ve tekstil ürünlerinde Çin'den sonra ikinci tedarikçi olduklarını, tekstilde 4 milyar 700 milyon avro, hazır giyimde ise 9 milyar 400 milyon avroluk ihracatın bulunduğunu ifade etti.

Coğrafi konum itibarıyla hızlı temin, nakliye, ucuz iş gücü ve kaliteli üretimin Türkiye hazır giyim sanayisinin en önemli avantajları olduğunu kaydeden Abay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türk tekstil ve hazır giyim sanayicileri artık sadece düşük maliyet avantajıyla gelişmekte olan ülkelerle değil, aynı zamanda Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve yüksek teknolojiyle üretim yapan gelişmiş ülke sanayileriyle de rekabet etmek zorunda. Oyunun kuralları değişirken buna uyum sağlayıcı yatırımları yapmamız gerekiyor.

ABD'nin yerli sanayisini geliştirme kararının yanı sıra Hindistan da tekstilde 2025 yılı için 240 milyar dolar ihracat hedefi koydu. Hem gelişmiş hem gelişmekte olan ülkeler büyük bir yatırım ve sanayileşme içinde. Diğer tarafta AB ülkeleri de tekstil ve hazır giyim sanayisine yatırım kararı aldı. Bu alanda rekabet gücümüzü ve konumumuzu korumak istiyorsak, en önemlisi önümüzdeki yıllarda sektörel krizlere girmek istemiyorsak, önlemlerimizi şimdiden almalıyız."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABAtınç AbayEge Giyim Sanayicileri DerneğiGiyimHazır GiyimTekstilTeşvik
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5