"Türk tekstili iddialı pozisyonunu koruyacak"

BURSA (AA) - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Avrupa'nın en büyük tekstil üreticisi olmayı başaran sektörün gelecekte de iddialı pozisyonunu koruyacağını, tasarım, moda ve teknik tekstiller alanında önemli atılımlar yapmaya devam edeceğini belirtti.

Engin, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilen Premiere Vision Fuarı'nı değerlendirdi.

Engin, Türk tekstil sektörünün fuara 25 milli ve 8 bireysel olmak üzere 33 firmayla katıldığını belirterek, burada gerçekleştirdikleri ticari bağlantıların yanı sıra dünyanın dört bir yanından gelen iş insanlarını Türkiye'de yatırım yapmaya davet ettiklerini bildirdi.

Türk tekstil sektörünün en son teknolojilere sahip makine parkı, esnek üretim kabiliyeti, özel ürünler üretme yeteneği ve yüksek nitelikli iş gücüyle öne çıktığını vurgulayan Engin, "Türk tekstili dünyada güçlü bir imaja sahip. Premiere Vision Fuarı'nda bu durum bir kez daha gözler önüne serildi." ifadesini kullandı.

- "Önemli atılımlar yapmaya devam edeceğiz"

Engin, Türk tekstil sektörünün güçlü altyapısı ve yüzyıllara dayanan deneyimiyle çok uzun zamandır kaliteli ve beğenilen ürünlere imza attığını belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyanın pek çok ülkesinde, birçok insan, özellikle de üst segment ihtiyaçlarında ürünlerimizi memnuniyetle kullanıyor. Avrupa ve Kuzey Amerika gibi rekabetin çok yoğun olduğu, doygun ve yükselen pazarlara da başarıyla ihracat yapıyoruz. Avrupa'nın en büyük tekstil üreticisi olmayı başaran sektörümüz gelecekte de iddialı pozisyonunu koruyacak. Hem tasarım ve moda hem de teknik tekstiller alanında önemli atılımlar yapmaya devam edeceğiz."

En son teknolojilere sahip makine parkı, esnek üretim kabiliyeti, özel ürünler üretme yeteneği ve yüksek nitelikli iş gücüne sahip olduklarını aktaran Engin, uluslararası düzeyde tasarım ödülleri alan Türk şirketlerinin bulunduğunu, ayrıca teknik ve sağlık standartlarına uygun üretimle son derece pozitif bir imaja sahip bulunduklarını ifade etti.

- "Dış ticaret fazlası veren sektörler arasında ilk sıradayız"

Engin, tekstil sektörünün yarattığı katma değer, sağladığı istihdam ve gösterdiği performansla Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinin başında geldiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hazır giyimle birlikte sağladığımız yaklaşık 2 milyon kişilik istihdamla ülkemizin sosyal istikrarına önemli ölçüde destek oluyoruz. Özellikle katma değerli üretim açısından sahip olduğumuz çok yüksek potansiyel ise ihracat rakamlarındaki artış trendiyle de kendisini gösteriyor. Bu şekilde devam ederse 2018 yılı sonunda 9 milyar dolar civarında, tüm zamanlar için rekor niteliğinde bir değere ulaşacağız. Öte yandan yine hazır giyimle birlikte bir bütün olarak dış ticaret fazlası veren sektörler arasında ilk sıradayız. Hepsinden önemlisi, ürün kalitemiz, moda ve trendleri belirleme gücüne sahip tasarımlarımız ve yüksek teknolojimizle dünyada çok özel bir yere sahibiz. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki payı ve yerli girdi kullanımında da ülkemizde ilk sırada olan Türk tekstil sektörü, küresel pazarlarda da var oluşumuzun temelini teşkil etmektedir."

- "Dünya tekstil ihracatında Türkiye'nin payı yaklaşık yüzde 3"

Türkiye'nin, Avrupa kıtasının en büyük tekstil üreticisi olduğunu, bunun yanı sıra dünyada 7'inci büyük pamuk üreticisi konumuna yükseldiğini bildiren Engin, "Ev tekstilinde broderi ve güpür üretimi için dünyanın en büyük makine parkına sahibiz. Avrupa'nın nevresim üreten en büyük fabrikası ise Türkiye'de. Havlu konusunda dünyanın ilk üç tedarikçisinden birisiyiz. 2018 ilk altı ayı itibarıyla dünya tekstil ihracatında Türkiye'nin payı yaklaşık yüzde 3, ev ve mekan tekstillerinde yüzde 4,5 ve teknik tekstillerde yüzde 1,5'tir." ifadesini kullandı.



