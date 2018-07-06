Türk Telekom, Bilişim 500'de yine zirvede

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, Türkiye'nin önde gelen sektör araştırması Bilişim 500'ün 19. yılında da liderlik koltuğunu bırakmayıp satış gelirlerine göre "2017 Yılı İlk 500 bilişim Şirketi" sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom öte yandan Telekom Şirketi Kategori Birincisi, İnternet Hizmeti Kategori Birincisi ve Ankara Şirketleri Kategori Birincisi, İletişim Şirketleri Kategori Birincisi oldu.

Türk Telekom iştiraki İnnova da Bilişim 500'den ödülle dönen şirketler arasında yer aldı.

İnnova, Yazılım kategorisinde Yılın İş Uygulamaları Kategori Birincisi ödülünü aldı. İnnova, satış gelirlerine göre Türkiye'nin en büyük 500 bilişim firması sıralamasında bir önceki yıla göre 2 basamak daha yükselerek 25. sıraya çıktı.

Türk Telekom, bu yıl 19.'su düzenlenen Bilişim 500'de sahnede İnternet Hizmetleri Kategori Birincisi ödülünü alarak büyük bir başarıya daha imza attı.

Türk Telekom ayrıca 2017 Yılı İlk 500 bilişim Şirketi sıralamasında yine ilk sırada yer alıp zirveyi kimseye bırakmadı. Türk Telekom aynı zamanda Telekom Şirketi Kategori Birincisi, Ankara Şirketleri Kategori Birincisi, İletişim Şirketleri Kategori Birincisi oldu. 19. İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması sonuçları, 5 Temmuz 2018, Perşembe günü, İstanbul'da gerçekleştirilen ödül töreninde açıklandı.

Türk Telekom'un İnternet Hizmeti Kategori Birincisi Ödülü'nü sahnede Türk Telekom Strateji Planlama ve İş Geliştirme Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er aldı.

Bir Türk Telekom iştiraki olan İnnova da Bilişim 500'den ödülle dönen şirketler arasında yer aldı. Türkiye bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların 2017 yılı net satış gelirleri baz alınarak yapılan Bilişim 500 Araştırması'nın sonuçlarına göre İnnova, Yazılım kategorisinde Yılın İş Uygulamaları Kategori Birincisi ödülünü aldı. Ödül, İnnova Genel Müdürü Aydın Ersöz'e verildi. BThaber Yayıncılık tarafından gerçekleştirilen Bilişim 500 Araştırması'na ilişkin veriler, sektöre ayna tutuyor, bilişim şirketlerinin yanı sıra kamu ve özel sektör alımlarında bir referans olarak kullanılıyor.