Türk Telekom dünya teknoloji üretiminin kalbinde

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türk Telekom’un, hükümetin yerli ve milli teknoloji üretimi hedefine katkı sağlayacak uluslararası bir adım attığını ve dünya teknoloji devlerinin üyesi olduğu ABD merkezli açık platform Open Networking Foundation'a (ONF) ortak üye statüsü ile katıldığını açıkladı.

Bakan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Telekom'un, Stanford Üniversitesinin öncülüğünde kurulan ONF’nin yönetiminde yer alarak, telekomünikasyon sektöründeki global gelişmeleri yakından takip edeceğini, yeni projelerde söz sahibi olacağını ve bu teknolojileri Türkiye’ye taşıyabileceğini söyledi.

Türkiye’nin bir süredir teknolojiyi sadece tüketen değil, üreten ve ihraç eden ülke olma hedefiyle hareket ettiğini hatırlatan Arslan, “Bu kapsamda savunma sanayisi, ulaşım ve iletişim alanında yerli ve milli teknoloji geliştirilmesi için bugüne kadar birçok başarılı adım attık. Tabii bunlar yeterli değil, daha yapacak çok işimiz var. Dolayısıyla yerli ve milli teknoloji üretimi konusunda özel sektörün çalışmalarını son derece önemsiyor ve destekliyoruz. Hükümetimizin bu vizyonunun özel sektör tarafından giderek daha fazla benimsendiğini memnuniyetle görüyoruz. En son Türk Telekom’dan bu konuda müjdeli bir haber geldi. Türk Telekom önemli bir uluslararası başarıya imza atarak, özellikle dünya telekomünikasyon sektörünün yeni nesil ağ teknolojilerinin gelişimi açısından çok yakından takip ettiği ABD merkezli açık bir platform olan ONF’de söz sahibi olacak.” diye konuştu.

- "Özel sektör yerli teknoloji vizyonunu sahiplendi"

Türkiye’nin son 15-16 yılda yerli teknoloji üretimi konusunda oldukça önemli bir mesafe aldığını vurgulayan Arslan, şöyle konuştu:

"Başta savunma sanayisi olmak üzere birçok alanda yerlilik oranını artırdık. 4,5G hizmeti ihalesinde baz istasyonları için yerlilik şartı getirdik. Bu vizyonun meyvelerini de toplamaya başladık. Her geçen gün büyük, küçük birçok firmanın yerli teknoloji üretimi konusundaki yeni projeleri bize ulaşıyor. Bunları memnuniyetle değerlendiriyoruz. Bir yandan yerli e-posta sisteminin geliştirilmesi için çalışmalar sürerken diğer yandan da yerli firmalarımız 5G teknolojilerinin geliştirilmesi için faaliyetlerini sürdürüyor. Örneğin Türk Telekom’un bir iştiraki olan Argela’nın bu alanda önemli çalışmaları söz konusu. Bir süredir ABD’de ONF içinde ‘innovator’ (yenilikçi) statüsünde 5G dahil yeni teknolojiler konusunda faaliyet yürüten Argela, gurur duyacağımız projeler geliştirdi. Argela’nın bu başarısı ile ilişkiler daha da gelişti ve Türk Telekom, dünyanın en büyük açık platformlarından biri olan 130 üyeli ONF’nin partnerlerinden biri oldu."



- "Bu kez teknoloji trenini kaçırmayacağız"



Türk Telekom’un bu adımını uluslararası bir başarı olarak değerlendiren Arslan, bunun ne anlama geldiğini şöyle anlattı:

“Türk Telekom, dünyada iletişim teknolojileri alanında oldukça önemli bir ‘açık platform’ olan ABD merkezli ONF’nin partnerlerinden biri oldu. Stanford Üniversitesi öncülüğünde AT&T, Deutsche Telecom, Verizon, Telefonica, Dell, Intell, Cisco gibi dünya devleriyle birlikte Türk Telekom da bu kar amacı gütmeyen kuruluşun özel statülü partneri olarak yer alacak. Böylece bir Türk şirketi de karar vericiler arasında yer alarak teknoloji alanındaki projelere yön verecek, standartları belirleyecek. Türkiye’ye uygun olduğunu düşündüğümüz teknolojileri de vakit kaybetmeden ülkemize getireceğiz. Biz bu tarz her türlü gelişmeyi destekliyor ve heyecan duyuyoruz. Çünkü bu sayede iletişim alanındaki teknolojilerden anında haberimiz olacak ve üretime ya da uygulamaya zamanında başlayacağız. Böylelikle geçmişte birçok kez teknoloji trenlerini kaçırmış olsak da bu kez treni kaçırmayacağız.”



- Dünya teknoloji merkezinin kalbine girdik

Arslan, bir anlamda dünyada telekomünikasyon sektöründe yeni teknolojilerin geliştirildiği merkezin kalbine girildiğini dile getirerek, ONF’de söz sahibi olmanın önemini vurguladı.

Telekomünikasyon sektöründe baz istasyonları, santraller, bunların yazılımı, donanımı ve bakımı gibi çok önemli hizmetlerde global olarak birkaç tedarikçi firmaya bağımlılık söz konusu olduğunu anlatan Arslan, ONF'nin bu tedarikçi firmalara olan bağımlılığı azaltmak, maliyetleri ve ülkenin cari açığını düşürmek ve tabii ki daha iyi bir teknolojiyle kullanıcılara daha iyi hizmet vermek amacıyla bu alanda proje geliştirenlere açık bir platform olduğunu bildirdi.

"Biz bir süredir Argela ile burada faaliyetteydik. Şimdi Türk Telekom ile bu açık platformun yönetici ortaklarından biri olduk." diyen Arslan, buraya dünyanın her yerinden projenin akacağını ve dünya teknoloji devlerinin bunlardan hangilerinin nasıl ve ne şekilde geliştirileceğine karar vereceğini kaydetti.

Sonuçta ilerleme kaydedilen ve hayata geçirilecek olan teknolojileri her ülkenin kendi kaynaklarıyla kendisi üretmeye başlayabileceğini ifade eden Arslan, "İşte Türk Telekom’un üyeliği bu açıdan çok önemli. Biz de bütün bu gelişmelerin bir parçası olacağız.” dedi.



- Tüm operatörlere açık olacak

Türk Telekom’un ONF’nin yönetimine yer almasını yerli ve milli teknoloji üretimi hedefi kapsamında son derece önemli bir gelişme olarak değerlendiren Bakan Arslan, şöyle devam etti:

"Yeni teknolojinin gelişim hızına baktığınızda bu konuda projesi olanların global olarak ilgili çalışmaları yürüten kuruluşlarla sürekli iletişim içinde olması gerekiyor. Aksi halde, ya mevcudu yeniden icat etmekle uğraşacaksınız ve vakit kaybedeceksiniz ya da sizin projenizi destekleyecek gelişmelerden habersiz kalarak zorlanacaksınız. Bu da yine vakit ve sermaye kaybı demek. Bu açıdan Türk Telekom’un özellikle 5G teknolojileri ve mobil iletişim altyapılarının geliştirildiği dünyanın kalbi diyebileceğimiz bir kuruluşun yönetim kadrolarında yer alması son derece önemli. Türk Telekom burada hem son gelişmelerden haberdar olacak, hem de kendi know how’ı ile bu çalışmalara katkı sağlayacak. Yeni teknolojiye yön verecek ve bu sürecin bir parçası olarak standartların belirlenmesinde önemli bir rol üstlenecek. Ayrıca, Türk Telekom bu platformda gerçekleştirilen çalışmalarda çıkan sonuçları Türkiye’ye getirecek ve geliştirilen her türlü ürün ve hizmet Türkiye’deki diğer operatörlerin de kullanımına açık olacak. Bu anlamda Türk Telekom’un bu başarısını tebrik ediyor, başarılar diliyorum.”



- ONF nedir, hedefleri nelerdir?

Telekomünikasyon sektöründe özellikle baz istasyonları, santraller gibi önemli maliyet kalemlerinde donanım ve yazılım konusunda yeni teknolojiler geliştirerek verimliliği artırmak, tedarikçi bağımlılığını azaltmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla kurulan ONF, dünyanın bu alandaki en büyük açık platformu konumunda.

130 üyesi bulunan ONF’nin 17 partner konumunda üyesi bulunuyor ve Türk Telekom da bu partner üyelerden biri olarak bundan sonra açık platformun yönetiminde yer alacak. Kar amacı gütmeyen ONF, dünyada telekomünikasyon sektöründe yeni teknolojilerin gelişimine katkı sağlamayı ve bunların standartlarını belirlemeyi hedefliyor.

Türk Telekom’un bu platformda partner olarak yer alması, söz konusu bu yeni teknolojilerin dünya ile eş-zamanlı olarak Türkye’ye getirilmesi, yerli üreticiler tarafından üretilerek hızla kullanıma sunulabilmesi anlamına geliyor.