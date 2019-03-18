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Türk Telekom hakkında soruşturma kararı

- Rekabet Kurulu, piyasadaki hakim durumunu kötüye kullanarak rekabeti ihlal edip etmediğinin tespiti için Türk Telekom hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı

Türk Telekom hakkında soruşturma kararı
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ANKARA (AA) - Rekabet Kurulu, piyasadaki hakim durumunu kötüye kullanarak rekabeti ihlal edip etmediğinin tespiti için Türk Telekomünikasyon AŞ (Türk Telekom) hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Türk Telekom'un toptan sabit genişbant internet hizmetleri pazarında hakim durumda olduğu, perakende sabit genişbant hizmetleri pazarındaki rakiplerinin hizmet sunmasını ve abone kazanımını makul olmayan ve haksız gerekçelerle engellemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiği iddiaları üzerine yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak söz konusu mevzuatı ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Türk Telekom hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

- 6 gübre firması hakkında soruşturma

Rekabet Kurulu, ayrıca, gübre sektöründeki fiyat artışlarına yönelik rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve karar almak suretiyle rekabet kurallarının ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla Bandırma Gübre Fabrikaları AŞ, Ege Gübre Sanayii AŞ, Gemlik Gübre Sanayi AŞ, Gübre Fabrikaları TAŞ, İstanbul Gübre Sanayii AŞ, Toros Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

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