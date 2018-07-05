Türk Telekom için Rekabet Kurumuna başvuru - Ojer Telekom'un Türk Telekom'daki yüzde 55 payının kurulacak bir ortak girişim şirketi aracılığıyla devralınması için Rekabet Kuruluna başvuruldu - DSM Grubu'nun tek kontrolünün Alibaba Grubu tarafından devralınması işlemi için de başvuru yapıldı

05 Temmuz 2018 Perşembe 15:08