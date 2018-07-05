Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi teknoloji Bankacılık sektörü Tanrıkulu piyasalar
Microsoft'a atama
Microsoft'a atama
Avrupa'ya sattılar
Avrupa'ya sattılar
Bu yıl bol olacak
Bu yıl bol olacak
İsyan ettiler
İsyan bayrağını çektiler
Çin'den alıcılar geliyor
Çin'den alıcılar geliyor

Türk Telekom için Rekabet Kurumuna başvuru

- Ojer Telekom'un Türk Telekom'daki yüzde 55 payının kurulacak bir ortak girişim şirketi aracılığıyla devralınması için Rekabet Kuruluna başvuruldu - DSM Grubu'nun tek kontrolünün Alibaba Grubu tarafından devralınması işlemi için de başvuru yapıldı

Türk Telekom için Rekabet Kurumuna başvuru

ANKARA (AA) - Ojer Telekom'un Türk Telekom'daki yüzde 55 payının kurulacak bir ortak girişim şirketi aracılığıyla devralınması için Rekabet Kuruluna başvuruldu.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ojer Telekomünikasyon AŞ'nin Türk Telekomünikasyon AŞ'deki yüzde 55 payının işlem özelinde kurulacak bir ortak girişim şirketi aracılığıyla devralınması işlemi için kurula başvuruda bulunuldu.

Öte yandan, DSM Grubu'nun tek kontrolünün Alibaba Grubu tarafından devralınması işlemi için de kurula başvuru yapıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AlibabaOger TelekomOjer TelekomRekabet KuruluTürk Telekom
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5