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Türk Telekom International Global Carrier Awards'tan 3 ödülle döndü

- Türk Telekom International, The Global Carrier Awards 2017’de 3 ödüle layık görüldü

Türk Telekom International Global Carrier Awards'tan 3 ödülle döndü

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom International, The Global Carrier Awards 2017'den 3 ödül kazandı

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un uluslararası toptan ses, data altyapı satış ve pazarlama faaliyetlerinden sorumlu iştiraki Türk Telekom International, 25 Ekim'de Londra'da düzenlenen The Global Carrier Awards 2017'den 3 büyük ödülle döndü.

Türk Telekom International, "En İyi Doğu Avrupa/BDT Toptan Taşıyıcı" ve "En İyi Müşteri Deneyimi" ödüllerine layık görülürken, bölgesindeki yenilikçi ve mükemmeliyet odaklı oyuncu olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

En gelişmiş deniz altı teknolojisine sahip SEA-ME-WE 5 Konsorsiyumu'nun üyesi olan Türk Telekom International, taşıyıcı topluluğu için en büyük ve en prestijli ödül etkinliği haline gelen The Global Carrier Awards etkinliğinde "En İyi Deniz Altı İnovasyonu" (Best Subsea Innovation) ödülüne de hak kazandı.

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