Türk Telekom internette sınırları kaldırıyor

Türk Telekom, Türkiye’nin dört bir yanını limitsiz internetle buluşturmaya hazırlanıyor. Resmi olarak 1 Ocak’ta başlayacak AKN’siz internet uygulaması öncesinde müşterilerini limitsiz paketlere taşımak için gerekli hazırlıkları tamamlayan Türk Telekom, hem yeni hem de mevcut müşterilerine limitsiz internete geçiş için çok özel avantajlar sunuyor.

Buna göre mevcut Türk Telekom Evde İnternet aboneleri, Aralık ayından itibaren çok uygun fiyat farklarıyla tamamen limitsiz paketlere geçiş imkânına sahip olacak. Taahhütü devam eden ve full limitsiz pakete geçmek istemeyen aboneler ise, hiçbir fiyat farkı ödemeden Türk Telekom’un AKN uygulamasına göre daha yüksek hızlardaki Limitsiz Ek Paket avantajlarından yararlanacak.

Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, Ocak’ta başlayacak yeni uygulama ile mevcut aboneleri uygun koşullarla limitsiz paketlere taşıyacaklarını belirterek “Herkes için erişilebilir iletişim prensibimizden hareketle Türkiye’nin dört bir yanında hizmet verdiğimiz müşterilerimizin mevcut internet deneyimlerini olabildiğince iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda mevcut AKN paketli müşterilerimiz, yeni dönemde uygun fiyatlarla sunacağımız limitsiz internet paketlerimize geçiş yaparak sınırsız internetin keyfini hız kesmeden çıkarabilecekler. Limitsize geçmek istemeyen abonelerimize ise, paket bitiminde tamamıyla ücretsiz olarak limitsiz ek paketlerden yararlanma imkânı sunuyoruz. Bu sayede abonelerimiz limit aşımından sonra bile, hiçbir fiyat farkı ödemeden, AKN uygulamasına göre daha hızlı bir şekilde internet kullanımını sürdürebilecek.Üstelik paketlerindeki GB’ların üzerine 3 ay boyunca 50 GB hediye edeceğiz. Kısacası, tercihi ne olursa olsun abonelerimize her şekilde daha yüksek hızlarda sınırsız internet erişimi sağlayarak mevcut sözleşme şartlarını müşteri lehine iyileştirmiş oluyoruz.” diye konuştu.

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, resmi olarak 1 Ocak’ta başlayacak AKN’siz internet uygulamasından daha önce Türkiye’nin dört bir yanındaki abonelerini sınırsız limitsiz internetle buluşturmaya hazırlanıyor. Aralık ayından itibaren Evde İnternet limitsiz paketlerini güncelleyecek olan Türk Telekom, hem yeni hem de mevcut müşterilerine de uygun fiyatlarla limitsiz paketlere geçiş imkânı sunacak.



Mevcut Türk Telekom Evde İnternet abonelerine, Aralık ayından itibaren çok uygun koşullarla şu anki AKN hızlarına göre daha yüksek hızda limitsiz ek paketlere geçme imkânı sunacaklarını belirten Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, bu fırsattan yararlanmak istemeyen abonelerin internet paketlerine de mevcut taahhüt süreleri boyunca Hediye GB ve şu an hızlarına göre daha yüksek hızda Limitsiz Ek Paket gibi avantajlar tanımlayacaklarını ifade etti.







Yeni uygulamanın resmi olarak yürürlüğe girmesinden daha önce müşterilerine limitsiz paket seçenekleri sunmaya başlayacaklarını aktaran Dursun, AKN’nin kalkmasından mevcut müşterilerin olumlu etkileneceğini söyleyerek şöyle konuştu:



“Limitsiz üst paketlere geçmek istemeyen mevcut abonelerimizi taahhütlerinin bitimini beklemeden, kendilerine ücretsiz olarak tanımlayacağımız Limitsiz Ek paketleri ile internet erişimlerine devam edecekler. Ayrıca, Aralık ayından itibaren 3 ay boyunca AKN paketli müşterilerimize, mevcut limitlerine ek olarak her ay 50 GB hediye edeceğiz. Müşterilerimizin kendi paket limitleri ile birlikte bu 50 GB’lık ek limiti de aşması durumunda ise kendilerine ücretsiz olarak tanımlayacağımız Limitsiz Ek paketleri devreye girecek. Bu sayede mevcut müşterilerimiz limit aşımından sonra bile, hiçbir fiyat farkı ödemeden, AKN uygulamasına göre daha hızlı bir şekilde internet kullanımını sürdürecek. Kısacası, tercihi ne olursa olsun, müşterilerimizin internet deneyiminiiyileştirmiş ve onlara daha hızlı ve kapsamlı bir internet erişimi sağlamış olacağız. Yeni müşterilerimiz de limitsiz paketlerden dilediklerini seçebilecekler.”



