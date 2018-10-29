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Türk Telekom, İstanbul Yeni Havalimanı'nı dünyaya bağlayacak

- Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelecek misafirler, çalışanlar ve ziyaretçiler, Türk Telekom'un sabit ve mobil şebekedeki üstün teknolojik çözümleri, güçlü ve kesintisiz fiber altyapısı sayesinde kaliteli iletişim hizmetleriyle dünyaya bağlanacak - Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç: - "Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacak İstanbul Yeni Havalimanı, sağladığı güçlü iletişimle de dünyaya örnek olacak"

Türk Telekom, İstanbul Yeni Havalimanı'nı dünyaya bağlayacak
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İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, bugün açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı'nda en yeni teknolojileri ve güçlü altyapısı ile hazır olacak.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, güçlü ve kaliteli bir iletişim altyapısı kurmak için aylar öncesinden çalışmalarını başlatan Türk Telekom, bugün açılacak İstanbul Yeni Havalimanı’nda, en yeni teknolojileri ve fiber hızında güçlü altyapısı ile hazır olacak.

Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelecek misafirler, çalışanlar ve tüm ziyaretçiler, Türk Telekom’un sabit ve mobil şebekedeki üstün teknolojik çözümleri, güçlü ve kesintisiz fiber altyapısı sayesinde kaliteli iletişim hizmetleriyle dünyaya bağlanacak. Gelecek yıllarda 5G servislerini de sunabilecek mobil iletişim altyapısıyla bu devasa yapıda en kalabalık alanlarda bile yüksek 4,5G hızları deneyimlenebilecek.

- "165 kilometre fiber optik kablo çekimi yaptık"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, şirket olarak yüksek kapasitede, güçlü, kaliteli ve tam yedekli haberleşme altyapılarına yaptıkları yatırımlar sayesinde İstanbul Yeni Havalimanı ve çevresinde, kesintisiz ve ultra hızlı servislerle hizmet vereceklerini bildirdi.

Tamamıyla fiber altyapıyla desteklenen en yüksek teknoloji sabit ve mobil haberleşme şebekesine bağlanan yolcuların, kaliteli ve hızlı iletişim deneyimi yaşayacaklarını belirten Kıraç, dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nın sağladığı güçlü iletişimle de dünyaya örnek olacağını kaydetti.

Kıraç, İstanbul Yeni Havalimanı'nda yüzlerce çalışanla 165 kilometre fiber optik kablo çekimi ve 18 kilometre altyapı çalışması yaptıklarını, enerji ve iletim sistemlerini çoklu arızalara karşı tam korumalı kurduklarını aktardı.

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Türk TelekomYeni Havalimanı
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