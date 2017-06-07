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Türk Telekom Okulları öğrencilerinden "15 Temmuz" sergisi

ANKARA (AA) - Türk Telekom Okullarının "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve İletişim" temasıyla düzenlediği resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında finale kalan öğrencilerin çalışmaları Ankara'da sergilendi. Türk Telekom'dan yapılan açıklamada,...

Türk Telekom Okulları öğrencilerinden

ANKARA (AA) - Türk Telekom Okullarının "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve İletişim" temasıyla düzenlediği resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında finale kalan öğrencilerin çalışmaları Ankara'da sergilendi.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamada, 5. kez düzenlenen yarışmanın bu yılki ana temasının "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve İletişim" olduğu belirtilerek, o günü çocuk gözüyle yansıtan resim, şiir ve kompozisyon yarışmasına yüzlerce çocuğun başvurduğu kaydedildi.

Türk Telekom Okullarında öğrenim gören ve 15 Temmuz demokrasi zaferiyle iletişimin önemini anlatan öğrenciler, hislerini tuvale ve kağıda yansıttı.

Öğrenciler, bugün de Çankaya Köşkü'nde düzenlenecek törenle Başbakan Binali Yıldırım tarafından kabul edilecek.

Törende öğrenciler, ödüllerini Başbakan Yıldırım ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'dan alacak. Öğrenciler, tören öncesinde de Ankara'da Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı binasını ve Türk Telekom Genel Müdürlüğü İletişim Müzesi'ni ziyaret edecek.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz SergisiTürk Telekom
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