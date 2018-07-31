Türk Telekom, Santral binasının kapılarını girişimcilere açtı

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, Tahtakale'deki Santral binasını girişimcilerin ücretsiz olarak kullanabileceği bir topluluk merkezi haline getirdi. Şirket, Santral binasında, girişimcilerin birbiri ile etkileşim ve paylaşımlarını artırarak projelerini hızlandırmasına katkı sunmayı hedefliyor.

Türk Telekom, girişimcilere verdiği destek kapsamında Tahtakale'de bulunan Santral binasını girişimcilerin ücretsiz olarak yararlanabileceği bir topluluk merkezi haline getirdi.

Girişimciler, iki bin metrekare alan üzerinde yer alan ve 250 kişinin aynı anda çalışabileceği ortak çalışma, toplantı ve etkinlik alanlarından oluşan merkezi, Türk Telekom'un teknoloji altyapısı ile birlikte ücretsiz kullanabilecek.

Düzenlenen toplantıda projeye ilişkin bilgi veren Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, şirket olarak, girişimcilik ruhuna verdikleri önem ve inovasyonun iş süreçlerine olan katkısından bahsetti.

Girişimcilik konusunda ekosistem oluşturmak istediklerini belirten Er, şunları kaydetti:

"Girişimcilik ne kadar gelişirse, etkileşimi ne kadar artırabilirsek, gelişen çağda hem Türkiye'nin, hem şirketimizin hem de ekonominin çok daha etkin hareket edebileceğine inanıyoruz. Şu an dünyada hızla paylaşım ekonomisi yürümekte, eskiden 2-4 yılda yaptığımız projeleri, dünyadaki paydaşlarla çalışarak, hızlı şekilde 3-6 ayda çıkartabiliyorsunuz. Bunun için, doğru ortam ve zeminin, doğru mekanların olması lazım."

Türk Telekom'un girişimciliğe verdiği önem ve şu ana kadar yürüttükleri program ve projeler hakkında bilgi veren Er, 2013 yılında başlattıkları PİLOT girişim hızlandırma programının şu ana kadar 45 mezun verdiğini, her yıl yüzlerce başvuru aldıklarını söyledi.

Er, program kapsamında maddi manevi önemli destekler verdiklerini belirterek şu ana kadar 3 milyon lira nakit destek sağladıklarını bildirdi.

Girişimcilere verdikleri destekleri her yıl üstüne koyarak ilerlettiklerini aktaran Er, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yıl da Santral adlı girişimci topluluk merkezini açıyoruz. Burası bir platform mantığında planlandı, kuluçka merkezi değil. Buradaki asıl amacımız, bütün girişimlerin, birbiri ile etkileşim içinde girerek, çok daha paylaşım içinde yaptıklarını projeleri hızlandırmalarını, değişikliklere açılmalarını sağlamak.

Özellikle telekomünikasyon gibi yeni fikirlerin ışığında gelişen ve dönüşen bir sektörde tüketiciye fayda sağlayan fikir ve teknolojileri hayata geçiren girişimler sektöre önemli ölçüde katkı sağlıyor. Bu katkıyı artırmak için girişimcilerin sektör oyuncularıyla olduğu kadar kendi aralarında kurdukları karşılıklı etkileşim de büyük önem taşıyor. Bu amaçla geçmişte telekomünikasyon santrali olarak kullanılan Tahtakale'deki binamızı topluma faydalı olacak şekilde yeni teknolojilerin geliştirileceği, girişimcilerin kullanımına açık bir topluluk merkezi olarak yeniden tasarladık."





- "Santral, Türkiye'de girişimcilere özel ücretsiz olarak hizmet verecek ilk ve tek topluluk merkezi"





Girişimcilerin birbiri ile etkileşimini sağlamak istediklerine işaret eden Er, tüm girişimcilerin hiçbir ön şart aranmadan bu merkezden faydalanabileceğini dile getirdi.

Er, günümüzde girişimcilere destek veren pek çok kuluçka merkezinin bulunduğuna dikkati çekerek Santral'i ekosistemdeki tüm girişimcilerin bir araya gelerek bir topluluk oluşturabileceği bir üst platform olarak konumladıklarını aktardı.

Santral'in Türkiye'de girişimcilere özel, tamamen ücretsiz olarak hizmet verecek ilk ve tek topluluk merkezi olacağını vurgulayan Er, merkezin Ağustos ayı itibarıyla başvuruları almaya ve değerlendirmeye başlayacağının bilgisini verdi.

Er, "Girişimcilerimiz, bina içinde Türk Telekom'un gigabit hızında internet bağlantısından da ücretsiz olarak yararlanabiliyor." diye konuştu.