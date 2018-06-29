Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar teknoloji ekonomi dünya doğal bilim
İhracatı hızlandıracak
İhracatı hızlandıracak
GAP problemini çözeceğiz
GAP problemini çözeceğiz
Yeni girişimciler arıyor
Yeni girişimciler arıyor
Başkan seçildi
Apaydın başkan seçildi
Türk dizileri rüzgarı
Türk dizileri rüzgarı

Türk Telekom Selfy'lilere özel yeni filtre ve ikonlar

- Selfy'liler, yaratıcı filtreler, eğlenceli ikonlar ve Selfy müziği ile kendi kurallarını kendileri koyuyor

Türk Telekom Selfy'lilere özel yeni filtre ve ikonlar

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom’un gençlik dünyası Selfy, Facebook’un kamera filtrelerine eklediği özel ikon ve filtrelerle iletişimi daha da eğlenceli hale getiriyor.

Türk Telekom'un açıklamasına göre, gençlerin tercihlerini ve yaşam tarzlarını iletişimde gönüllerince yansıtmalarına olanak sağlayan Türk Telekom Selfy, Facebook'un kamera filtrelerine Selfy'lilere özel ikon ve filtreler ekledi. Böylece Selfy'liler, yaratıcı filtreler, eğlenceli ikonlar ve Selfy müziği ile kendi kurallarını kendileri koyuyor.

Selfy’nin, Facebook’a eklediği bu özel ikon ve filtreler, kolay bir kullanıma sahip. İlk etapta sunulan beş ayrı filtre özelliğine, ilerleyen dönemlerde yenileri de eklenecek.

Türk Telekom Selfy, sunduğu bol internetli tekliflerle gençlere dijital dünyada kendilerini diledikleri gibi ifade etme imkanı sunuyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
SelfyTürk Telekom
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5