Türk Telekom Stevie'den 7 ödülle döndü

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom "2017 Stevie Ödülleri"nde 7 ödülün sahibi olurken, "Online İşlemler" kategorisinde Altın Ödül'e layık görüldü.

Türk Telekom'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket 2017 Stevie Ödülleri'nden 7 ödülle döndü. "Online İşlemler" kategorisinde Altın Ödül'e layık görülen şirket başvurduğu tüm kategorilerde ödülün sahibi oldu.

Verilen bilgiye göre, Türk Telekom Online İşlemler-Mobil, Telekomünikasyon Web Kategorisi'nde Altın Ödül'ün sahibi olurken, "Online İşlemler-Ev Telefonu" ve "Online İşlemler-İnternet" kendi kategorilerinde bronz ödüllerin sahibi oldu.

Online İşlemlerin cep telefonu uygulamalarından olan "Online İşlemler Mobil Uygulaması" ise "Mobil Site ve Uygulama" kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü. "İnternet" ve "Ev Telefonu" Online İşlemler uygulamaları ise aynı kategoride bronz ödülün sahibi oldu. Yılın en iyi ürün/servis kategorisinde ise akıllı teklif yapısı ile müşterilerine akılcı ürünler sunan "Online işlemler internet -Teklif Sepeti" ise bir diğer bronz ödülü kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, "Türk Telekom olarak müşteri odaklı yaklaşımımızı, yönetimini gerçekleştirdiğimiz tüm kanallarda uyguluyoruz. Bu şekilde, kullanıcı dostu ve inovatif hizmetler tasarlama hedefimize de emin adımlarla ilerliyoruz. Yakın dönemdeki en büyük hedefimiz, müşterilerimizin kullandıkları her cihaz üzerinden, ihtiyaçlarını minimum zamanda maksimum memnuniyet ile karşılayabilmeleri. Bunun için de en hızlı ve kullanıcı dostu platformları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Stevie Ödülleri'ndeki bu başarının gelmesinde katkısı olan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.