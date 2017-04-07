ANKARA (AA) - Türk Telekom, sunduğu üstün teknoloji ve zengin içerik gücüyle Tivibu'nun "ödemeli TV" pazarında ikinci sırada yer aldığını bildirdi.

Türk Telekom açıklamasında, Tivibu'nun hayata geçirdiği ilklerle geleneksel televizyon yayıncılığı anlayışını değiştirdiği, "ödemeli TV" pazarında ikinci sırada yer aldığı, sunduğu yeni kampanyayla bir ilke daha imza attığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Türk Telekom mobil faturalı hattı referans gösteren müşteriler, "5 TL TİVİBU Uydu Süper Paket" kampanyasıyla yeni aboneliklerde platformun süper paketine 5 liradan başlayan fiyatlarla sahip olabilecek.

Kampanya kapsamındaki müşteriler, kullandıkları operatör fark etmeksizin referans gösterdikleri Türk Telekom mobil faturalı hattın tarifesine göre, 39 liraya sunulan "süper paket"ten 5, 9 ya da 12 liralık fiyatlarla yararlanabilecek.

Kullanıcılar, "Tivibu Go Süper Paketi"yle de UEFA Avrupa ve Şampiyonlar Ligi dahil spor karşılaşmalarını, sinema kanallarını ve Türk Telekom Tivibu'nun tüm zengin içeriğini cepten, web'den, tabletten ve Smart TV’lerden 3 ay ücretsiz izleyebilecek.

- "TV pazarındaki konumumuzu müşterilerimizle güçlendiriyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, Türkiye'nin entegre operatörü olmanın verdiği güçle yayıncılık alanında attıkları adımları pekiştirdiklerini, bugüne kadar Türkiye’deki geleneksel TV yayın anlayışını değiştiren pek çok ilke imza atarak, pazardaki güçlerini artırdıklarını bildirdi.

Daha fazla kullanıcıyı Tivibu'nun ayrıcalıklı dünyasıyla buluşturmayı hedeflediklerini belirten Dursun, bu kapsamda Türkiye'de bir ilke imza atarak, kullandıkları operatör fark etmeksizin tüm müşterileri 5 liradan başlayan fiyatlarla "süper paket"le buluşturacaklarını kaydetti.

Dursun, kampanyayı tercih eden kullanıcılara, dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarını, Avrupa futbol liglerinden tenise, basketboldan golfe kadar birçok daldaki sporun heyecanını, yerli ve yabancı gişe rekortmeni filmlerden oluşan zengin içeriği sunacaklarını ifade ederek, "Pazardaki konumumuzun güçlenmesinde, müşterilerimizin kendilerine sunduğumuz birbirinden avantajlı teklifleri benimseyip, keyifle Tivibu dünyasının bir parçası olmalarının rolü çok büyük. Bu nedenle her müşterimize teşekkür ediyor ve onlar için her geçen gün daha iyisini yapmak adına durmaksızın çalışacağımızın sözünü veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "2 milyonu aşkın ödemeli TV kullanıcısına en gelişmiş deneyimi sunuyoruz"

Türk Telekom Tivibu olarak müşterilerine hem teknik hem de içerik açısından yayıncılık dünyasının ulaştığı en yüksek seviyede hizmet sunduklarının altını çizen Dursun, geliştirdikleri kullanıcı dostu teknolojilerle Türkiye'yi televizyon yayıncılığı alanında ilklerle tanıştırdıklarını ve tanıştırmaya devam edeceklerini ifade etti.

Dursun, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de izleyicilerin kaliteli içeriği tercih ettiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İzleyici kaliteli içeriği tercih ettiği için ücretli aboneliğe yöneliyor. Türkiye'de tüm platformlar dahil 7,5 milyondan fazla ödemeli TV abone sayısına ulaşan pazarda Türk Telekom olarak televizyon yayıncılığını değiştiriyor, içeriğimizdeki ve teknolojimizdeki atılımlarla sektörümüze yön veriyoruz. IPTV, uydu, akıllı cihazlar, web ve Smart TV gibi platformların hepsinde ve tüm cihazlarda, 2 milyon 12 bin izleyicimize zengin içerikte ve gelişmiş teknolojik özelliklerde TV deneyimi sunuyoruz. Tüm bu platformlarda, güçlü ve zengin bir TV platformu deneyimi sunan tek operatörüz. Temmuz 2015 itibarıyla uydu üzerinden de yayın yapmaya başladık. Uyduya çıkarken amacımız, Tivibu'yu daha geniş kitlelere ulaştırmak, Tivibu'nun herkese hitap eden içeriği ve gelişmiş yayın özellikleri ile tüm Türkiye'nin tanışmasını sağlamaktı. Ödemeli TV pazarında ikinci sırada yer alarak, bu alandaki hedeflerimize hızla yaklaştık."