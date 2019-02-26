Türk Telekom ve Huawei, 5G ile uzaktan erişimi test etti

BARSELONA (AA) - Türk Telekom ve Huawei GSMA Mobil Dünya Kongresi-Mobile World Congress (MWC 2019) kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katıldığı etkinlikte İyi Niyet Sözleşmesi (MoU) TurkTech 1.0'ı imzaladı, iki şirket birlikte AR ve VR tabanlı eğitim içeriklerine 5G'li bulut bağlantısı ile uzaktan erişimi test ettiğini duyurdu.

Barselona'da dün kapılarını açan GSMA Mobil Dünya Kongresi-Mobile World Congress (MWC 2019), arka arkaya gelen iş birliği açıklamaları, yeni ürün ve hizmet tanıtımlarıyla tüm hızıyla devam ediyor.

Sabit ve mobil teknolojilerde Türkiye'ye ve kullanıcılarına en ileri teknolojileri sunmayı hedefleyen ve çalışmaları ile yatırımlarını bu yönde sürdüren Türk Telekom, bu hedef doğrultusunda hem yerel hem global düzeyde dünyanın önde gelen şirketleri ile iş birliği yapıyor.



Şirket bu vizyon çerçevesinde, GSMA'da Huawei ile birlikte AR ve VR tabanlı eğitim içeriklerine 5G'li bulut bağlantısı ile uzaktan erişimi test ettiğini duyurdu.

Huawei ile olan iş birliğini fuar kapsamında İyi Niyet Sözleşmesi (MoU) TurkTech 1.0'ı imzalayarak güçlendiren Türk Telekom, 5G tabanlı ürün ve hizmetler geliştirerek, Türkiye'nin dijital dönüşümüne hız kazandırmayı ve ülkemize en ileri teknolojileri sunmayı amaçlıyor.

Bu gelişmenin duyurusu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın GSMA kapsamında katıldığı toplantıda yapıldı.

"Türkiye'nin ilk 5G bulut uygulaması" olarak açıklanan bu çalışma, Huawei'in faaliyet gösterdiği ülkeler arasındaki "En İyi 5G Bulut Dikey Sektör Uygulamalarından Biri" olarak gösterildi.

Verilen bilgiye göre, çalışma, 5G teknolojisinin sayısız kullanım alanlarından biri olan eğitime odaklandı. Bu çalışma ile Türk Telekom, AR ve VR teknolojilerini kullanarak, biyoloji, kimya ve elektronik gibi özellikle görsel deneyimlemeye dayalı konularda başarı sağlandı.

Türk Telekom'un girişim hızlandırma programı PİLOT mezunlarından Nara Edtech tarafından sağlanan AR/VR içeriği ile 5G şebekesi üzerinden, çok düşük gecikme süreleri ile yüksek kalitede görüntü aktarımı gerçekleştirildi.





- "İyi Niyet Sözleşmesi sayesinde 5G uygulama alanlarını geliştirmeyi hedefliyoruz"





Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Paul Doany, Türkiye'nin kalkınmasına daha büyük katkılar sağlamak adına bilişim teknolojilerinin kullanıldığı kentleşme, ulaşım, sağlık, eğitim, tarım, enerji ve eğlence gibi alanlarda 5G ve ötesi teknolojilerin sunduğu inovasyona ihtiyaç olduğunu söyledi.

Doany, "Bu yüzden Türk Telekom olarak, Huawei ile olan İyi Niyet Sözleşmesi sayesinde 5G uygulama alanlarını geliştirmeyi, bu konudaki testleri hayata geçirmeyi ve nihayetinde şebekelerimizde uygulamayı hedefliyoruz." dedi.

Huawei Teknik Servislerden Sorumlu Global Başkanı Mr. Tang Qibing, Huawei'in dünyanın dörtte üçüne, fayda odaklı ürün ve servisleriyle dokunan bir marka olduğunu söyledi.

Bunu yaparken hem bireysel olarak insan yaşamının kalitesini artırmaya, temel iletişim ihtiyaçlarını en kaliteli şekilde karşılamaya ve hayati önem taşıyan birçok sektörde önemli değer teklifleri sunmaya odaklandıklarına işaret eden Mr. Tang Qibing, şunları kaydetti:

"Eğitim konusu da Huawei için en önemli gündemlerden bir tanesi. Faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde farklı aktivitelerle, teknoloji ve eğitimin gençlerimize maksimum faydayı sağlayacak şekilde ulaşması için çalışıyoruz. Akademik birimler içindeki teknoloji laboratuvarlarımızda gençlerimizin en ileri teknolojiyle eğitim alması için katkıda bulunuyor, Ar-Ge merkezimizle, Türk mühendislerin geleceğin teknolojisini geliştirmesi için birlikte çalışıyoruz.

Bu süreçte ülkenin önemli kurumları ile de iş birliği içine çalışıyoruz. Türk Telekom ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği de gerek eğitim alanında sağladığı fayda gerekse 5G özelinde Türkiye’de hayata geçirilen segmentindeki ilk projelerden biri olması nedeniyle son derece önemlidir. AR/VR teknolojilerindeki gelişimi 5G'nin gücü ile birleştirerek, Türkiye'nin en büyük mobil operatörlerinden biriyle birlikte sunmak bizler için de gurur vesilesi oldu. Projenin hayata geçmesinde katkıda bulunan tüm ekiplere içtenlikle teşekkür ederim."





- "Yeni nesil sabit ve mobil teknolojiler, eğitim sektörüne büyük katkılar sağlayacak"





Hayata geçirdikleri projeler ve gerçekleştirdikleri yatırımlar ile Türkiye'nin 5G gelişiminde kilit bir rol oynadıklarını belirten Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “Türkiye'nin ilk 5G bulut uygulamasını gerçekleştirmiş olmamızın verdiği gurur, uygulamamızın Huawei tarafından 'En İyi 5G Bulut Dikey Sektör Uygulamalarından Biri' olarak gösterilmesi ile ikiye katlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Kıraç, yeni nesil sabit ve mobil teknolojilerin eğitim sektörüne büyük katkılar sağlayacağını ve bu teknolojilerin aktif kullanımı ile Türkiye'ye büyük verimlilik kazandırılacağını söyledi.

Uygulamada kullanılan AR/VR içeriğinin, girişim hızlandırma programları PİLOT mezunlarından Nara EdTech tarafından sağlanmış olmasının, gurur verici olduğunu dile getiren Kıraç, "Gerçekleştirdiğimiz 5G üzerinden eğitim denemesi ile 5G alanındaki çalışmalarımızın küresel bir platformda tanınması ve dikkat çekmesi, Türk Telekom olarak bizi gururlandırıyor ve bundan sonraki süreçte de 5G’nin farklı kullanım alanlarındaki çalışmalarımıza devam etmek ve bu çalışmalarımızı ileriye taşımak için bize büyük motivasyon sağlıyor." ifadelerini kullandı.



