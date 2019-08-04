Türk Telekom ve İkitelli OSB arasındaki protokol uzatıldı

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom ve İkitelli Organize Sanayi Bölgesi katılımcılarının daha yüksek hızda, kesintisiz ve yüksek kalitede iletişim, erişim, internet hizmetlerini almasını sağlayan protokolün 5 yıllık süreyle uzatılmasına yönelik anlaşma imzalandı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, güçlü altyapısı üzerinden verdiği hizmetler sayesinde, uçtan uca çözümler sunan Türk Telekom, işletmelerden sanayi kuruluşlarına, kamu kurumlarından yerel yönetimlere kadar teknolojik altyapısı, gelişmiş ses ve genişbant çözümleri ile hız ve verim kazandırmaya, böylece rekabet ve global pazarlardaki güçlerini artırmaya katkıda bulunuyor.

Türkiye'deki sanayileşmenin gelişmesinde büyük role sahip olan organize sanayi bölgelerine (OSB) teknolojik, modern, çevreci ve yenilikçi çözümler sunan Türk Telekom, OSB'lerin teknolojik dönüşümüne ve OSB'lerdeki işletmelerin yararının gözetildiği hizmet ve projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Bu vizyon çerçevesinde 30 bin iş yeri, 300 bin çalışanı, yatırım değeri, üretimi, ihracatı, istihdamı ve ekonomiye katkısı ile OSB’ler arasında güçlü bir yere sahip olan İkitelli Organize Sanayi Bölgesi ile Türk Telekom arasındaki anlaşma, 5 yıl süreyle uzatıldı.

İkitelli OSB ile Türk Telekom arasında imzalanan protokol kapsamında, İkitelli OSB'nin haberleşme altyapısının iyileştirilmesi sağlanacak ve Türk Telekom tarafından bireysel ya da kurumsal müşterilere sağlanan tüm hizmetler OSB katılımcılarına sunulacak.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen protokol imza törenine, Türk Telekom İstanbul Bölge Müdürü Mehmet Beytur ve İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut M. Aydın katıldı.