Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Trabzon dünya Bursa festival
Yerli üretene indirim
Havlu yüz güldürdü
Havlu yüz güldürdü
Toparlanma bekliyoruz
Toparlanma bekliyoruz
Ticarette sigorta devri
Ticarette sigorta devri
Siberde önemli adım
Siber adım atıldı

Türk Telekom Yönetim Kurulu'nda değişiklik

- Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi Nureddin Nebati ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Sefer Turan ve İbrahim Eren istifa etti - İbrahim Eren'in Türksat AŞ Yönetim Kurulu üyeliğine, Sefer Turan'ın da TTNET Yönetim Kurulu üyeliğine getirileceği öğrenildi

Türk Telekom Yönetim Kurulu'nda değişiklik
banner17

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi Nureddin Nebati ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Sefer Turan ve İbrahim Eren istifa etti.

Türk Telekomünikasyon AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Nureddin Nebati ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Sefer Turan ve İbrahim Eren'in istifa ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Sefer Turan'nın istifası üzerine boşalan üyeliğe, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayının alınması kaydıyla; Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesine göre, selefinin kalan görev süresi boyunca görev yapmak üzere, Nureddin Nebati Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmıştır." denildi.

Türk Telekom AŞ Yönetim Kurulu'ndan istifa eden İbrahim Eren'in Türksat AŞ Yönetim Kurulu üyeliğine, Sefer Turan'ın da TTNET Yönetim Kurulu üyeliğine getirileceği öğrenildi.




İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
İbrahim ErenSefer TuranTürk Telekom
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1