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Türk Telekom’dan “Faizleri Sıfırlıyoruz” kampanyası

- Türk Telekom’un Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na desteği devam ediyor - “Faizleri Sıfırlıyoruz” kampanyası ile 31 Aralık 2017 tarihinden önce telefon, internet ve mobil hattı iptal edilmiş ancak kuruma halen borcu olan müşterilerin geçmişe dönük tüm borçlarının faizleri siliniyor

Türk Telekom’dan “Faizleri Sıfırlıyoruz” kampanyası
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İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, geçmişe dönük borcu olan müşterilerinin faizlerini sıfırlıyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, geçmişe dönük borcu olan müşterileri için büyük bir avantaj içeren kampanya başlattı.

Türkiye’nin enflasyonla mücadelesine de önemli bir katkı yapacak "Faizleri Sıfırlıyoruz" kampanyası ile, 31 Aralık 2017 tarihinden önce telefon, internet ve mobil hattı iptal edilmiş ancak kuruma halen borcu bulunup yasal takipte olan Türk Telekom, TTNET ve TT MOBİL müşterileri yüzde 100 faiz indirimi fırsatından faydalanacaklar.

Ödeme zorluğu içinde bulunan borçlulara kolaylık sağlanması amacıyla düzenlenen kampanya 31 Aralık 2018’e kadar devam edecek. Bu tarihe kadar kampanyadan yararlanmak isteyenler Türk Telekom, TTNET ve TT MOBİL müşterileri borçlarını faizsiz ödeyebilecek.

Kampanyadan faydalanmak isteyen Türk Telekom, TTNET ve TTMOBİL müşterileri; Türk Telekom ofis ya da bayileri, PTT ofisleri, anlaşmalı banka gişeleri, Türk Telekom ve anlaşmalı Banka web sayfalarından ödeme yaparak "Faizleri Sıfırlıyoruz" kampanyası çerçevesinde sağlanan avantajlardan faydalanacaklar.

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