Türk Telekom'dan hacı adaylarına avantajlı teklifler

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, hac ibadetini yerine getirmek için Suudi Arabistan'da bulunan müşterilerine özel kampanya başlattı.

Şirketin açıklamasına göre, hacı adayları, kampanya kapsamında Suudi Arabistan'da geçerli aylık 500 dakika konuşma paketinden 25 TL; iki aylık 1000 dakika konuşma paketinden 45 TL karşılığında faydalanabilecek.

Türk Telekom'un "Tarifen Yurtdışında" servisi ile günlük sadece 14,90 TL'ye, yurt içi tarifesindeki her yöne dakika, mesaj ve internet hakları yurt dışında da kullanıma açık olacak. Bu hizmet sayesinde faturalı hat sahipleri, yurt içindeki tarifelerini herhangi bir kota kısıtlaması olmadan yurt dışında da kullanabilecek.