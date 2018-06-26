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Türk Telekom'dan Olağanüstü Genel Kurul çağrısı

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 19 Temmuz 2018'de gerçekleştireceğini bildirdi. Türk Telekom tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamaya göre şirketin Olağanüstü Genel...

Türk Telekom'dan Olağanüstü Genel Kurul çağrısı

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 19 Temmuz 2018'de gerçekleştireceğini bildirdi.

Türk Telekom tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamaya göre şirketin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 19 Temmuz 2018'de gerçekleştirilecek.

Açıklamada, toplantıda yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tayini ile ücretlerinin tespit edileceği belirtilerek, "Yönetim kurulu üyelerine, şirketin konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi" hakkında da karar verileceği ifade edildi.

Ayrıca açıklamada Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 19 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da Ankara'daki şirket genel müdürlük binasında yapılacağı kaydedildi.

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