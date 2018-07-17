Türk Telekom'dan yeni girişimlere bir milyon lira destek

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un erken aşama girişimleri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği program PİLOT'un altıncı dönem girişimleri belli oldu. Program için yapılan 600 başvuru arasından seçilen 11 ekipten her birine, 90 biner lira TL nakit desteği ve Türk Telekom ile iş birliği fırsatlarını değerlendirme imkanı sunulacak.

Türk Telekom'un, Türkiye'de girişimciliği desteklemek ve yenilikçi fikirleri katma değer sağlayacak işlere dönüştürmek amacıyla 2013'de hayata geçirdiği PİLOT girişim hızlandırma programının altıncı dönem girişimleri belirlendi.

Yapay zeka, büyük veri, görüntü işleme, network çözümleri gibi farklı alanlarda uygulama geliştiren teknoloji odaklı 11 ekibe, toplamda 990 bin TL nakit desteği ile birlikte, Türk Telekom ile iş birliği fırsatlarını değerlendirme imkanı sunulacak. Türkiye'de özel sektör tarafından yürütülen ilk girişim hızlandırma programı olan PİLOT'un yeni dönemine seçilen ekipler, iş fikirlerini başarılı bir şekilde uygulayabilmek için 12 hafta boyunca çeşitli konularda uzmanlardan eğitim alacak. Ekipler ayrıca, Türk Telekom yöneticileriyle çalışma imkanının yanı sıra ekosistemin önde gelen girişimci ve yatırımcılarından mentorluk desteği de alacak.

Yeni dönem girişimleri, Türk Telekom'un güçlü teknoloji altyapısının yanı sıra ofis alanı imkanı, bulut hizmetleri ve mobil iletişim paketinden de faydalanacak. Programı başarıyla tamamlayan ekipler, geliştirdikleri Ana Fonksiyonlara Sahip Ürün (MVP) ve iş modelini, seçkin yatırımcıların katılacağı "Demo Günü" etkinliğinde sunacak.





- "Gençlere destek olmaya devam edeceğiz"





Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, şirketin, teknolojiye yaptığı yatırımlarla "inovasyon ve girişimcilik" konularına öncülük ettiğini bildirdi.

Er, "Özellikle telekomünikasyon gibi yeni fikirlerin ışığında gelişen ve dönüşen bir sektörde teknoloji girişimlerine destek vermek çok büyük değer taşıyor. Bu alanda Türk Telekom olarak hedefimiz; yenilikçi teknoloji girişimleriyle iş birlikleri yaparak müşterilerimize katma değerli servisler sunabilmek, girişimleri hızlandırarak ülkemiz ve sektörümüz için ekonomik fayda yaratabilmek." değerlendirmesinde bulundu.

Programın altıncı döneminde 600 başvuru aldıklarını ve birbirinden değerli teknoloji girişimleri arasında seçim yapmakta oldukça zorlandıklarını vurgulayan Er, karşılaştıkları bu yoğun ilgi ve Türk girişimlerinin sayısındaki artıştan ülkenin geleceği adına son derece memnuniyet duyduklarını aktardı.

Er, teknoloji alanında yenilikçi ve katma değer yaratacak projesi olan tüm girişimleri kıymetli bulduklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Önceliği eğitim ve sağlık teknolojileri, yapay zeka, sanal gerçeklik, nesnelerin interneti, siber güvenlik ve iş çözümleri alanlarındaki girişimlere verdik. Yeni dönemde PİLOT kapsamında girişimlere yaptığımız yatırımları önemli ölçüde artırdık. Seçilen her ekibe 90 bin TL nakit desteğinin yanı sıra aynı zamanda ofis alanı imkanı, 100 bin dolar değerinde bulut hizmetleri, mobil iletişim paketi ve projelerinin tanıtımı için iletişim desteği de sağlıyoruz. Teknolojimizle, bilgi birikimimizle, bağlantılarımızla girişimcilere ve ekosisteme destek olmaya devam edeceğiz."





- Destek almaya hak kazanan girişimler





Yeni başvuru döneminde yoğun ilgi gören PİLOT'a yapılan başvurular değerlendirilirken, "fikrin yenilikçiliği ve uygulanabilirliği, faaliyet gösterilen pazarın büyüklüğü ve büyüme potansiyeli, iş modelinin tutarlılığı, 'Ana Fonksiyonlara Sahip Ürünün (MVP)' başarı potansiyeli ve ekibin yetkinliği" gibi özellikler dikkate alındı.

Yapılan kapsamlı değerlendirme sonrası Akaunting, Botart, Gigbi, Glamy, Netbox, Octovan, Partymag, Playz, Pollective, Reminis, Ulak programa katılmaya hak kazanan girişimler olarak belirlendi.

Programdan bugüne kadar toplam 45 girişim başarıyla mezun oldu, bu girişimlerden 12 tanesi yatırım aldı. PİLOT kapsamında desteklenen bu girişimler, 2017'de 174 kişiye istihdam sağladı ve 12 milyon liralık ciro elde etti. Türk Telekom da bu süreçte girişimlere toplamda 2 milyon TL nakit desteği sağlamış oldu.

