Türk Telekom'dan yeni nesil dijital müşteri iletişim platformu

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, yüzde 100 yerli, yeni nesil dijital müşteri iletişim platformu JetFix’i kurumların kullanımına sundu.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, kurumlar için tamamen yerli, yeni nesil dijital müşteri iletişim platformu JetFix'i hayata geçirdi.

Kurumların müşterileri ile gerçekleştirdikleri iletişim süreçlerini iyileştirmeyi, zaman, maliyet ve yönetim gibi alanlarda firmalara destek olmayı hedefleyen şirket, JetFix'i 3 ana ürünle kurumlarla buluşturuyor.

JetFix'in Livechat ürünü ile kurumlara canlı mesajlaşma ve aynı anda çoklu müşteri görüşmesi imkanı sağlanırken, Chatbot ürünü ile sanal asistan üzerinden 7/24 mesajlaşma sunuluyor.

Ayrıca, Omnichannel (çoklu kanal yönetimi) ürünüyle kurumlar, özellikle sosyal medya ve e-mail kanallarından gelen talep, bilgi ve öneri gibi tüm geri bildirimlerine daha hızlı ve verimli yanıt verebiliyor.





- "JetFix ile kurumların faaliyet giderlerini azaltıyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, "Türk Telekom olarak, mükemmel müşteri deneyimi ve geniş ürün çeşitliliği yaklaşımımız kapsamında şimdi de kurumlara JetFix ile destek veriyoruz. Bu yeni platformumuz ile firmalar için müşteri iletişim kanallarını tekilleştiriyoruz. Böylece kurumların faaliyet giderlerini azaltıyor, güvenli ve hızlı bir şekilde müşteri hizmetleri sunabilmelerine imkan sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.





- Türk Telekom’dan yapay zeka tabanlı çözüm





Verilen bilgiye göre, JetFix’in yapay zeka tabanlı çözümü Chatbot, doğal dil işleme (NLP) ve kendini sürekli geliştirebilme özelliği sayesinde Türkçe cümleleri kolaylıkla anlıyor ve müşteri ile iletişim halindeyken konuşma diline uygun cevaplar verebiliyor.

Chatbot, ayrıca kurumların talep ettikleri çeşitli platformlarla entegre bir şekilde çalışarak kurumların müşterileriyle gerçekleştirdikleri iletişim deneyimini üst seviyelere çıkarıyor.

