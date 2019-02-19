Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda Trabzon TÜSİAD Bursa
Boyner'den Zarakol sitemi
Boyner'den Zarakol sitemi
Eski Bakan hayatını kaybetti
Eski Bakan hayatını kaybetti
İşte Dubai gerçeği
İşte Dubai gerçeği
Meteorolojiden kar uyarısı
Meteorolojiden kar uyarısı
Büyüme hedefi koydu
Büyüme hedefi koydu

Türk Telekom'dan yeni nesil dijital müşteri iletişim platformu

- JetFix, kurumlara sunduğu Livechat, Chatbot ve Omnichannel ürünleri ile kurumların müşteri ilişkileri yönetimlerini daha hızlı ve verimli yapmalarına imkan sağlıyor - Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er: - "Yüzde 100 yerli olarak geliştirilen JetFix ile kurumların pazarlama ve operasyon giderlerini azaltıyor, güvenilir ve hızlı bir şekilde müşteri hizmetleri sunabilmelerine imkan sağlıyoruz"

Türk Telekom'dan yeni nesil dijital müşteri iletişim platformu
banner17

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, yüzde 100 yerli, yeni nesil dijital müşteri iletişim platformu JetFix’i kurumların kullanımına sundu.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, kurumlar için tamamen yerli, yeni nesil dijital müşteri iletişim platformu JetFix'i hayata geçirdi.

Kurumların müşterileri ile gerçekleştirdikleri iletişim süreçlerini iyileştirmeyi, zaman, maliyet ve yönetim gibi alanlarda firmalara destek olmayı hedefleyen şirket, JetFix'i 3 ana ürünle kurumlarla buluşturuyor.

JetFix'in Livechat ürünü ile kurumlara canlı mesajlaşma ve aynı anda çoklu müşteri görüşmesi imkanı sağlanırken, Chatbot ürünü ile sanal asistan üzerinden 7/24 mesajlaşma sunuluyor.

Ayrıca, Omnichannel (çoklu kanal yönetimi) ürünüyle kurumlar, özellikle sosyal medya ve e-mail kanallarından gelen talep, bilgi ve öneri gibi tüm geri bildirimlerine daha hızlı ve verimli yanıt verebiliyor.


- "JetFix ile kurumların faaliyet giderlerini azaltıyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, "Türk Telekom olarak, mükemmel müşteri deneyimi ve geniş ürün çeşitliliği yaklaşımımız kapsamında şimdi de kurumlara JetFix ile destek veriyoruz. Bu yeni platformumuz ile firmalar için müşteri iletişim kanallarını tekilleştiriyoruz. Böylece kurumların faaliyet giderlerini azaltıyor, güvenli ve hızlı bir şekilde müşteri hizmetleri sunabilmelerine imkan sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.


- Türk Telekom’dan yapay zeka tabanlı çözüm


Verilen bilgiye göre, JetFix’in yapay zeka tabanlı çözümü Chatbot, doğal dil işleme (NLP) ve kendini sürekli geliştirebilme özelliği sayesinde Türkçe cümleleri kolaylıkla anlıyor ve müşteri ile iletişim halindeyken konuşma diline uygun cevaplar verebiliyor.

Chatbot, ayrıca kurumların talep ettikleri çeşitli platformlarla entegre bir şekilde çalışarak kurumların müşterileriyle gerçekleştirdikleri iletişim deneyimini üst seviyelere çıkarıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
JetFixTürk Telekom
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5