Türk Telekom'un enflasyonla mücadeleye desteği artıyor

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na destek olmak amacıyla, evde internet ve Tivibu'ya yeni abone olanlara ilk üç ay yüzde 10 indirim uygulayacak.

Türk Telekom'un açıklamasına göre, enflasyonla mücadeleye desteğini artırarak sürdüren şirket, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yeni indirim kampanyalarını hayata geçirdi. Ülke ekonomisine ve aile bütçesine katkı sağlayacak bu kampanyalar ile evde internet ve Tivibu'ya abone olarak Türk Telekom ailesine yeni katılanlar, ilk 3 ay yüzde 10 indirim elde edecek.

Türk Telekom'un evde internet müşterileri, kampanya ile birlikte 24 aylık taahhüt süresinin ilk 3 ayında 58,40 TL ödeyecek.

Tivibu müşterileri ise, enflasyonla mücadele indirimi kapsamında mevcut standart 24 ay taahhütlü TV kampanyası fiyatlarına ilk 3 ay boyunca ek yüzde 10 indirim elde edecek. Kampanya kapsamında ilk üç ay "Aile Paketi" 17,1 TL, "Sinema Paketi" 22,5 TL ve "Süper Paket" 31,5 TL olacak.

Kampanyalara yıl sonuna kadar başvuru yapılabilecek.