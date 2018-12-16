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Türk Telekom'un projesi, G20 Raporu'nda örnek gösterildi

- Türk Telekom'un "İnternetle Hayat Kolay" projesi "G20 Kapsayıcı İş Modelleri Güncellemesi Raporu'nda örnek projeler arasına girdi

Türk Telekom'un projesi, G20 Raporu'nda örnek gösterildi
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İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un ekonomik, sosyal veya fiziksel nedenlerle internet kullanamayan kesimleri dijital dünya ile tanıştırdığı "İnternetle Hayat Kolay" projesi, Birleşmiş Milletler'in G20 Kapsayıcı İş Modelleri Güncellemesi Raporu'nda örnek proje gösterildi.

Türk Telekom'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Telekom'un "İnternetle Hayat Kolay" projesi "G20 Kapsayıcı İş Modelleri Güncellemesi Raporu'nda örnek projeler arasına girdi.

Arjantin'de düzenlenen G20 Zirvesi katılımcılarının, davetli ortaklarının ve uluslararası organizasyonların kapsayıcı iş modelleri alanındaki çalışmaları öne çıkarma çabalarının bir sonucu olan rapor, Kapsayıcı İş Modelleri Ağı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından hazırlandı.

Raporda, kapsayıcı iş modelleri dahilinde 2018'de gerçekleştirilen en iyi 47 proje ve plan incelendi.

Türkiye'den 4 projenin yer aldığı raporda "İnternetle Hayat Kolay", G20 üyelerinin proje, inisiyatif ve planlar endeksine girdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Paul Doany, refahın eşit dağılımının sadece ülke ekonomilerinin kalkınması için değil, daha yaşanabilir bir dünya için de temel unsurların başında geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Refahın eşit dağılımı için dar gelirlileri de kapsayan iş modelleri geliştirerek bunları iş süreçlerimize entegre etmeliyiz. Türk Telekom olarak bu farkındalıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnternetle Hayat Kolay projesi bu anlayışın sonucu olarak hayata geçirildi. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Türkiye'nin dijital dönüşümünü gerçekleştiren Türk Telekom için yol gösterici nitelikte.

Yalnızca kapsayıcı iş modellerinin uygulanması ile kalmıyoruz, geliştirdiğimiz programlar kapsamında ulaştığımız kişilerin dijital dünyayı daha iyi tanımaları, ön yargılarını yıkmaları, nihayetinde iyi bir kullanıcı haline gelmeleri ve mümkünse bundan ekonomik fayda sağlamaları için kapasite geliştirici eğitimlerle de onları destekliyoruz. Projemizin, G20 Kapsayıcı İş Modelleri raporunda örnek projeler arasında yer alması da kapsayıcı iş modellerinin hayata geçirilmesi konusunda ne denli doğru adımlar attığımızın yeni bir göstergesi oldu."

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