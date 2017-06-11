İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un kurumsal sosyal sorumluluk projesi Sesli Adımlar uygulaması, görme engellilerden sonra işitme engelliler için de kullanılabilir hale geldi. Türk Telekom aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile iş birliği yaparak Sesli Adımlar uygulamasını dünyada "ilk kez" bir üniversitede kullanıma sundu.

Şirket açıklamasına göre, Türk Telekom'un, Boni ile görme engelliler için Türkiye'de bir "ilke" imza atarak 2014'te hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi Sesli Adımlar, daha fazla engelli kullanıcının bağımsız olarak sosyalleşebilmesini sağlamak üzere kapsamını genişletmeye devam ediyor.

Görme engelli bireylerin herhangi bir yardım almadan yollarını bulmasını sağlayan Sesli Adımlar uygulamasında işitme engellilerin faydalanabileceği şekilde bir geliştirme yapıldı. Bu geliştirmeyle Sesli Adımlar uygulaması, Türkiye'de işitme engellilere yönelik dış ve iç mekanda kullanılabilen ilk ve tek navigasyon uygulaması oldu. Uygulama, Türk Telekom ile İTÜ arasında yapılan iş birliğiyle de dünyada ilk kez bir üniversitede kampüs genelinde kullanıma açıldı.

Sesli Adımlar uygulaması, iş birliği çerçevesinde üniversitenin Ayazağa Kampüsü'ndeki 247 hektarlık alan içindeki rektörlük ve yönetim binaları ile 8 fakülte, 4 enstitü binası, yurtlar ve Arı Teknokent binalarında engellilerin yardıma ihtiyaç duymadan hareket edebilmesine yardımcı olacak.

İşitme ve görme engellilerin sosyal alanlarda yardıma ihtiyaç duymadan özgürce hareket edebilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen Sesli Adımlar, Türk Telekom'un kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde operatör bağımsız olarak tüm kullanıcılara ücretsiz sunuluyor.





- "Teknolojinin toplumda fırsat eşitliğini sağlama gücünü üniversitelere taşıyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Paul Doany, Türk Telekom olarak sosyal sorumluluk projelerinde özellikle bölgesel, ekonomik, sosyal ve fiziksel eşitsizlikleri teknolojinin fırsat eşitleyici gücüyle ortadan kaldırmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Tüm bireylerin bilgiye erişim imkanına sahip olmasını kurumsal sorumlulukları olarak gördüklerini ifade eden Doany, çalışmalarını "Herkes için erişilebilir iletişim" prensibi ile yürüttüklerini dile getirdi. Doany, şunları kaydetti:

"Bu yaklaşımdan hareketle geliştirdiğimiz Sesli Adımlar uygulamasını, 2014 yılında Türkiye'de bir ilk olarak devreye aldık. Bununla pek çok şirkete örnek olduk ve benzer uygulamaların hayata geçirilmesine öncülük ettik. Bugün ise Sesli adımlar uygulaması adına milat olacak 2 yeni haberi paylaşıyoruz. Bugüne kadar sadece görme engelli kullanıcılara hizmet veren Sesli Adımlar'a, Türkiye'de bir ilke daha imza atarak işitme engelliler için geliştirdiğimiz navigasyon uygulamasını da ekledik.

İlaveten, Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden biri olan İTÜ ile yaptığımız iş birliğiyle Sesli Adımlar gibi bir uygulamayı dünyada ilk kez bir üniversite kampüsü genelinde kullanıma sunmuş olduk. Büyük bir memnuniyetle söylemek isterim ki İTÜ ile başlattığımız bu iş birliklerinin sayısı önümüzdeki dönemde artarak devam edecek."

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca da "İTÜ olarak her zaman öncü olduk. Engelsiz İTÜ projemiz devam ediyor. Şimdi de üniversitelerde bir ilk olan açık ve kapalı alan navigasyon sistemiyle kampüsümüzü dezavantajlı gruplar için erişilebilir fiziki mekanlara dönüştürüyoruz. Hedefimiz bir yandan kampüsümüzü kullanan engellilerin yaşamlarına konfor, güvenlik ve özgürlük katmak; diğer yandan da dezavantajlı nüfusun üniversitelere devamını sağlamak ve artırmaktır" ifadelerini kullandı.

Sesli Adımlar Projesi ile Engelsiz İTÜ'nün kapsamını daha da genişlettiğini belirten Karaca, fiziki mekanlardan sanal ders ortamlarına kadar yeni teknolojilerle dijital dönüşümün yaşandığı bir kampüse ulaşmalarında Sesli Adımlar uygulaması ile kendilerine destek olan Türk Telekom'a teşekkür etti.





- Sesli Adımlar uygulaması bugüne kadar yaklaşık 200 bin kez kullanıldı





Sesli Adımlar şimdiye kadar 30 bine yakın kişi tarafından indirildi, yaklaşık 200 bin kez kullanıldı. Uygulamnın gelecek dönemde, yeni mekanlarda hayata geçirilerek kapsamının daha da genişletilmesi üzerine çalışılıyor. Uygulama hem İOS hem de Android işletim sistemi üzerinden cep telefonlarına ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Sesli Adımlar uygulamasının işitme engellilerin kullanımına açılması aşamasında, İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği önemli katkılar sağladı. İşitme engelli kullanıcıların talepleri doğrultusunda Sesli Adımlar uygulamasına yönlendirmelerin daha anlaşılır olması amacıyla şekil ve şemalar eklendi. Bu özellik sayesinde, işitme engelli bir kullanıcı gitmek istediği alana uygulama üzerinde yer alan ikonlar, rakam, yönlendirme işaretler yardımıyla kolayca ulaşabiliyor.

Uygulamanın bir başka özelliği ise acil durumlarda kullanıcılarını tahliye çıkışlarına yönlendirebiliyor olması.

Sesli Adımlar uygulaması, engellilerin hayatında yarattığı fark ile dünya çapında aldığı ödüllerle de takdir topluyor. Sesli Adımlar Şubat ayında Barcelona'da düzenlenen Dünya Mobil Kongresi (MWC) kapsamında verilen GLOMO Ödülleri 2017'de Erişilebilirlik ve Kapsayıcılık için En İyi Mobil Kullanım kategorisinde 170'ten fazla uluslararası projenin değerlendirildiği bir süreçten geçerek birinci oldu.