Türk Telekom’un yerli yapay zeka çözümleri fiberde kaliteyi arttırıyor

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un kendi kaynaklarıyla geliştirdiği yerli yapay zeka kök neden analizi platformu, fiber şebeke performansını iyileştirdi.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin kendi kaynaklarıyla geliştirdiği yerli ve milli yapay zeka kök neden analizi platformu TT-ON (Türk Telekom Optical Network), Türkiye’nin 81 ilindeki fiber optik kablo şebekesini canlı olarak izliyor, otomatik kök neden analizi yaparak performans kayıplarını engelliyor.

TT-ON olarak adlandırılan kök neden analizi platformu çözümü DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing/Yoğun Dalga Boyu Bölmeli Çoklama) sistemlerinde kök neden analizi yapılmasını ve fiber optik kabloların kalitesinin proaktif olarak izlenmesini sağlayarak performans kayıplarını ortadan kaldırıyor.







- "Verimliliği en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, geliştirdikleri akıllı yazılımlarla yapay zekayı şebeke otomasyonunda kullanarak verimliliği en üst seviyeye çıkarmayı ve müşterilere sunulan hizmet kalitesini yükseltmeyi amaçladıklarını belirtti.

Patentini de aldıkları bu teknoloji sayesinde fiber hizmet kalite standartlarını önemli ölçüde yükselttiklerini ifade eden Kıraç, şunları kaydetti:

"Kendi iç kaynaklarımızla geliştirerek patentini de almış olduğumuz TT-ON Kök Neden Analizi Platformu, Türk Telekom fiber şebekesi üzerinde farklı çözüm ortaklarına ait altyapı verilerini tek bir ekrandan izlemeye olanak tanıyor. Fiber optik kabloların mevcut sistem parametreleri üzerinden canlı olarak kalite ölçümünü gerçekleştiren platform, gerektiğinde en uzak alt noktaya inerek detaylı analiz yapıyor ve yüksek performans için gerekli çözümün en hızlı şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Günlük işleri otomatik hale getiren modülleriyle operasyonel iç süreçleri de hızlandırıyor; üst düzeyde otomasyon teknolojisini kullanarak elle yapılan çalışmaları azaltıyor, sürekliliği artırarak personelin daha öncelikli işlere odaklanmasına imkan sağlıyor. Ülkemiz için değer yaratacak yerli ve milli yeni nesil teknolojilere yatırım yapmayı sürdüreceğiz”





- "Yerl ve milli teknolojilere yatırımlar sürecek"





Kıraç, yeni yapay zeka çözümlerini Türk Telekom mühendisleri ile birlikte tamamen yerli kaynaklarla geliştirdiklerini belirterek, Türkiye'yi geleceğe taşıyacak ve küresel platformda adından söz ettirecek yerli ve milli teknolojiler geliştirme hedefi doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Yapay zeka sistemleri konusunda sürdürülen Ar-Ge çalışmalarının ilk meyvesini, yerli ve milli yapay zeka kök neden analizi platformu TT-ON ile aldıklarını belirten Kıraç, "2018 yılında Türk Telekom adına yapılan patent başvuru sayısını bir önceki yıla kıyasla yüzde 20 oranında artarak 182'ye çıkardık. Dünya çapında patentini aldığımız 17’si 5G tabanlı ürün için olmak üzere 25’ten fazla patent ile geleceğin teknolojilerini şekillendiriyoruz. Teknoloji alanındaki yenilikçi fikirlerimizi patentleyerek ülkemizin dijital ve teknolojik dönüşümüne öncülük etmeye devam edeceğiz. Türk Telekom olarak, Türkiye’nin teknolojik ve ekonomik anlamda dışa bağımlılığını azaltmak adına, ülke ekonomisine katma değer yaratacak yerli ve milli teknolojilere yatırımlarımız sürecek." ifadelerini kullandı.