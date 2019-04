Türk tüketicileri yılın ürünlerini seçti

1987’den günümüze kadar kazanan ürünlerin tüketicilerin oylarıyla belirlendiği ve Türkiye’de 4. kez gerçekleştirilen “Yılın Seçilmiş Ürünü” programı kapsamındaki Tüketici İnovasyon Ödülü 2019’un kazananları İstanbul’da düzenlenen ödül töreniyle açıklandı. Araştırma şirketi Nielsen’in 4.035 tüketiciyle yüz yüze görüşerek yaptığı anketler sonucunda kazanan ürünlerin belirlendiği program kapsamında; Unilever Türkiye üç ürünüyle, Şenpiliç Gıda, P&G Türkiye, Sanofi Sağlık Ürünleri, Generali Sigorta, Anadolu Sigorta ve Michelin Lastikleri ise birer ürünüyle Türk tüketicileri tarafından ödüle layık görüldü. Son 24 ayda pazara çıkan ürünlerin katıldığı ve tüketicilerin ürünleri albenisi, inovatif özelliği ve performansına göre değerlendirdiği program kapsamında ödül alan ürünler, Türk tüketicilerinin referansı olan 'Yılın seçilmiş Ürünü' (YSÜ) logosunu 1 yıl boyunca tüm reklamlarında, ürün paketlerinde ve iletişim çalışmalarında kullanabilecek.



Yılın Seçilmiş Ürünü programının ödül töreninde konuşan CarrefourSA CRM ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Öner Çelebi: "Dünyada 30 yılı aşkın süredir 44 ülkede 4,5 milyar tüketiciye ulaşan ve ülkemizde bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Yılın Seçilmiş Ürünü" Ödülleri’nin perakende ortağı olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yılın Seçilmiş Ürünü Programı, başta Fransa, İtalya ve İspanya gibi Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere Fransız ortağımız Carrefour’un faaliyet gösterdiği ülkelerde uzun yıllardır uygulanıyor. Türkiye perakende sektörünün öncü markası CarrefourSA olarak Türkiye’nin 53 şehrinde toplam 596 marketimizle her gün 500 binden fazla müşteriye gıdadan elektroniğe, tekstilden zücaciyeye kadar yüz binlerce ürün ulaştırıyoruz. Sahip olduğumuz müşteri verisini, teknolojinin yardımıyla alışveriş alışkanlıklarına göre analiz edip kim, ne zaman hangi ürünü tercih ediyor biliyoruz. Böylece müşterilerimize özel kampanyalarla markaların satış hacmine katkı sağlıyoruz. Dolayısıyla süregelen CRM analiz çalışmalarımızla Yılın Seçilmiş Ürünü Programı’na katılan ürünlerin, doğru hedef kitlelere ulaştırılmasında köprü vazifesi görüyoruz. Son yıllarda önemi giderek artan inovasyon konusunda çalışmalara imza atarak, bu programa başvuruda bulunan markalara, yenilikçi bakış açılarından ötürü teşekkür ediyoruz."



“Yılın Seçilmiş Ürünü” programı kapsamındaki Tüketici İnovasyon Ödülü 2019’da; Mobil Sigortacılık Uygulamaları kategorisinde Anadolu Sigorta Sigortam Cepte, Öksürük Şurubu kategorisinde Bisolnatur Öksürük Şurubu, Ketçap kategorisinde Calve Organik Ketçap, Elde Bulaşık Yıkama Deterjanı kategorisinde Fairy Saf & Temiz Sıvı Bulaşık Deterjanı, Kasko kategorisinde Generali Sigorta Benim Kaskom, Et Sosları kategorisinde Knorr Acısso Acı Soslar Serisi, Çay kategorisinde Lipton Extra Dem, Lastik kategorisinde Michelin CrossClimate+, Tavuk Ürünleri kategorisinde Şenpiliç Marinasyonlu Ürün Serisi Türk tüketicileri tarafından seçilerek ödüle layık görülen ürünler oldu.