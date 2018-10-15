Türk ve Avrupalı müteahhitlerden iş birliği

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Dünyanın önde gelen müteahhitlik şirketleri arasına ismini yazdıran Türk firmaları, sektördeki Çin hakimiyetine karşı Avrupalı meslektaşlarıyla iş birliği yapacak.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkan Vekili Hüseyin Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen Avrupa Uluslararası Müteahhitler Birliği (EIC) Sonbahar Konferansı'ndan iş birliği mesajının çıktığını belirtti.

Konferansta yer alan Türk ve Avrupalı müteahhitlerin 2017 Engineering News Record (ENR) verilerine göre üstlendikleri iş toplamının 230 milyar dolara ulaştığına işaret eden Arslan, "Geçmişte Avrupalı ve Türk firmaların yolları çok ender kesişirdi. Onlar sermaye derinlikleri ve ülkelerinin destek ve güçleri nedeniyle gelişmekte olan pazarlarda çok daha rahat boy gösteriyorlardı. Şimdi ise Türk firmalarını da kendilerine rakip olarak görmeye başladılar. Girdikleri ihalelerde Türkiye'yi de dikkate almaya başladılar." dedi.

Bu rekabetin artık bir sinerjiye dönüşmeye başladığını vurgulayan Arslan, "Şimdi ise 'birlikte neler yapabiliriz' noktasına geldik. Türk firmalarının iş yapabilme gücü, rekabetçi gücü ve Avrupa ülkelerinin finans gücüyle birleşip Çin'e karşı bir rekabet imkanı doğurdu. Biz bu heyecanla ve Avrupalı müteahhitlerle yapacağımız iş birliğiyle çok yüksek çıtalara çıkarız diye tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Özbekistan'daki fırsatlar

Türk müteahhitlerin Afrika'da çok büyük işler yaptığını belirten Arslan, bunun yanında Orta Asya'nın da çok önemli bir pazar olduğunu kaydetti.

Arslan, özellikle Özbekistan'ın son zamanlarda yatırım imkanı için ciddi bir potansiyeli olduğunu ifade ederek, "Uzun yıllar Özbekistan geçmiş Cumhurbaşkanı nedeniyle biraz dünyaya kapalı kaldı. Fakat yeni Cumhurbaşkanı ve yeni sistemle tamamen dünyaya entegre olma politikası içinde ve kapılarını açtı. Bakir kalmış bir pazar olduğu için Özbekistan’da ciddi fırsatlar olduğunu düşünüyoruz. Özbekistan'ı yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

- Manisa Şehir Hastanesi 20 Ekim'de hizmete açılıyor

Aynı Zamanda YDA Group Yönetim Kurulu Başkanı da olan Arslan, Türkiye'nin ilk şehir hastanesini Kayseri'de 5 Mayıs'ta açtıklarını anımsattı.

Şehir hastanesi yatırımlarının devam ettiğine değinen Arslan, "Manisa Şehir Hastanesi'ni 20 Ekim’de açacağız. 600 yataklı bir hastane. Konya'daki bin 250 yataklı şehir hastanesini 2019'da, Şanlıurfa'daki hastaneyi ise 2021'de açacağız." dedi.

Arslan, firma olarak şehir hastanelerine 2,5 milyar avro yatırım yaptıklarını vurgulayarak, 13 bin kişiyi istihdam ettiklerini, hastanelerin açılmasıyla bunun 20 bine çıkacağını kaydetti.

Orta Asya'da da yatırımlarının olduğuna işaret eden Arslan, şunları kaydetti:

"Orta Asya'da biz 2001'den bu yana varız. Kazakistan'ın ilk yap-işlet-devret sistemli havalimanını biz yaptık. Halen de devam ediyoruz. 2040’a kadar buranın işletmesi bizde. Dünyanın 5. büyük müzesi Astana Milli Tarih Müzesi'ni yaptık. En son EXPO 2017’nin tüm altyapı işleri bizim tarafımızdan yapıldı. Şu anda Kazakistan'da 3 hastane projesi var, onları takip ediyoruz. Otoyol projesi olacak. Onları da takip ediyoruz. Ümit ediyorum ki onlardan da bir tanesini alırız."