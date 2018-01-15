Türk ve Suriyeli kadınlar birlikte üretiyor

ŞANLIURFA (AA) - MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir iş adamı tarafından kurulan tekstil atölyesinde istihdam edilen Türk ve Suriyeli kadınlar, hem meslek sahibi oluyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

Şanlıurfalı girişimci Hamit Ataman tarafından kurulan Mehmet Kartal Tekstil Atölyesi'nde, mesleği olmayan 75'i Suriyeli 225 kadın istihdam edildi.

İşbaşı kurslarına katılarak ustalardan meslek öğrenen kadınlar, hem aile bütçelerine hem de ekonomiye katkı sağlıyor.

İşletme sahibi Hamit Ataman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk ve Suriyeli kadınlara istihdam oluşturmayı ve sosyalleşmelerini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Kadınların kısa sürede mesleği öğrenerek üretime geçmelerinden duyduğu mutluluğu dile getiren Ataman, "Benim bu girişimim inşallah diğer iş adamlarına da örnek olur. İlçede Suriyeli misafirlerimizi de sayarsak nüfusumuz iki katına çıktı. Ben iş adamlarımızdan işsiz genç kardeşlerimize, iş kapısı oluşturmalarını rica ediyorum." dedi.

- Bin 500 kişiye daha iş imkanı doğacak

Ataman, işlerinin iyi olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ben de kazanıyorum, kadınlarımız da kazanıyor. Sağlık Bakanlığı için 1 milyon kalemlik siparişimizi tamamlayarak teslim ettik. Şimdi UNICEF için 400 bin etek, 250 bin mont siparişi aldık ve üretimine başladık. Günde 5 bin ürün dikiyoruz. İnşallah 2 aya kadar bunları da teslim etmeye çalışacağız. Kadınlarımız burada hem meslek sahibi oluyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Bundan dolayı çok mutluyum. Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan ve eşinin de katkısıyla ilçede bin 500 kişinin çalışabileceği bir tekstil atölyesi projemiz var, onun da çalışmalarına başladık. İnşallah en kısa sürede hizmete sunarak, işsiz vatandaşlarımıza iş kapısı açmak istiyoruz."

Çalışanlardan Suriyeli Reşa Hasan, savaştan kaçarak sığındıkları ilçede, işi olmadığı için evde oturmak zorunda kaldığını ancak bu atölye sayesinde çalışmaya başladığını ifade etti.

Daha önce mesleği olmadığını anlatan Hasan, "Burada ben ve diğer arkadaşlarım meslek sahibi olmanın ve para kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bize bu imkanı sağlayan Ataman'a çok teşekkür ediyorum." dedi.

Semra Dölçek de yakın bir zaman önce kaybettiği iş adamı ve siyasetçi babası Mehmet Kartal'ın isminin yaşatıldığı atölyede çalışmanın, bir nebze de olsa acısını hafiflettiğini belirtti.

Kadınlara böyle bir imkan sağladığı için Ataman'a teşekkür eden Dölçek, diğer iş adamlarının da insanlara iş imkanı vermesini istedi.

Vahide Laçin ise meslek sahibi olduğu ve aile bütçesine katkıda bulunduğu için çok sevindiğini dile getirdi.