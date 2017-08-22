Türk ve Suriyelilere istihdam sağlayan sera

ŞANLIURFA (AA) - RAUF MALTAŞ - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) önerisi doğrultusunda, Türkiye'ye sığınan Suriyeliler ile ihtiyaç sahibi Türk vatandaşlarının seracılık sektöründe çalıştırılması için hazırlanan proje faaliyete geçirildi.

Ülkelerindeki savaştan kaçan sığınmacılara güvenli liman olarak kapılarını açan Türkiye, Suriyelilerin gıdadan eğitime, sağlıktan sosyal imkanlara kadar insani ölçüdeki ihtiyaçlarını 6 yıldır karşılamaya devam ediyor.

Sığınmacıların mesleklerinin körelmemesi için de gayret eden Türkiye, farklı kurum ve kuruluşların desteğiyle de geliştirdiği projeler sayesinde sığınmacıların alın teriyle kendi paralarını kazanabilmelerine imkan sağlıyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğiyle Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki kentler için rol model olması öngörülen bir proje hazırlandı.

Bölgede yer alan seralarda ilk etapta AFAD'ın Osmaniye kampında kalan 15 bin sığınmacıya yönelik uygulanacak projeden Şanlıurfa'dan da şimdilik 150 Suriyeli faydalanacak.

FAO Türkiye Temsilcisi ve Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü Yuriko Shoji, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin iç savaşın başladığı dönemden itibaren Suriyeliler için yaptığı insani yardımı takdir ettiklerini söyledi.

Kuruluş olarak Suriyeli sığınmacılara mesleki ve teorik anlamda destek olunabilecek projelere büyük önem verdiklerini vurgulayan Shoji, sığınmacıların büyük bir bölümünün dışarıdan aldıkları yardımlarla hayata tutunduklarını dile getirdi.

Sığınmacıların büyük bir bölümünün Türkiye'nin güney kentlerinde yaşamayı tercih ettiğini anlatan Shoji, "Şu anda FAO seracılık konusunda proje hazırlamaktadır. Bu konuda destekler ve eğitimler vermeye devam edeceğiz. Projenin uygulanması konusunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile ortaklaşa çalışıyoruz. Türkiye ile ihtiyaçları belirliyoruz ve en hassas durumda olan en çok ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmak için uğraşıyoruz. Tabii FAO'nun diğer ortakları da bu projeye destek veriyor." diye konuştu.

- "Yaygınlaştırmak istiyoruz"

FAO olarak ilk kez Türkiye'de böyle bir proje uygulayacaklarını belirten Shoji, güneydeki kentlerde tarım ve hayvancılık yaygın olduğu için daha çok bu tür projelere destek vermek için çalışma yürüttüklerini kaydetti.

AFAD'ın önerisi doğrultusunda sığınmacıların seracılık sektöründe çalıştırılacağını anlatan Shoji, şöyle devam etti:

"Seracılığın seçilme sebebi, AFAD'ın Adana'nın Sarıçam ilçesinde kurduğu kampta Suriyelilere yönelik benzer bir faaliyet yürütülüyor. Bu konuda proje yapılması için AFAD öneride bulundu. Bunun üzerine benzer bir seracılık faaliyetine başladık. AFAD'ın ilk önerisini ve uygulamasını yaygınlaştırmak için proje başlattık. Bu projenin bir ileri aşamasını da Hatay'da yürütmeyi planlıyoruz."