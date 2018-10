Türk yapımları, Cannes dizi fuarında beğeniye sunuldu

İSTANBUL (AA) - Türk dizileri ve yapımları, Fransa'da bugün kapılarını açan dizi, film, içerik, TV ve yapım sektörü fuarı MIPCOM'da 110 ülkeden gelen 5 bin alıcının beğenisine sunuldu.

İTO tarafından yapılan açıklamaya göre, dünyanın önde gelen dizi, film, içerik, TV ve yapım sektörü fuarlarından biri olan MIPCOM, Fransa'nın Cannes kentinde kapılarını açtı. Sektörün en önemli sahnesi olarak kabul edilen MIPCOM Fuarı'na, Ticaret Bakanlığı desteğiyle İTO tarafından bir ticaret heyeti organize edildi.

Heyette sektörde faaliyet gösteren dağıtımcı ve yapımcı 30 firmadan 45 temsilci yer aldı. İTO tarafından her yıl olduğu gibi ikili görüşme alanı da oluşturulan fuarda, Türkiye katılımı kapsamında ikinci kez Türk Animasyon standı kuruldu. Stantta animasyon sektöründen 8 firma ve 12 temsilci bulundu.

18 Ekim'e kadar sürecek fuara, 110 ülkeden 14 bin üst düzey sektör temsilcisi, 2 bin katılımcı firma, 5 bin format ve içerik alıcısı ile 7 bin ziyaretçinin katılımı bekleniyor.

rFuar kapsamında ayrıca, İTO tarafından 2019 yılına yönelik Film Eylem Planı da hazırlandı. Planda yer alan çalışma başlıkları; "Türk dizi kataloğu", "Filming in Turkey Projesi", "İstanbul film pazarı", "4 kıtada 5 film fuarı", "Çin ve Rusya ile iş birliği", "Tük dizi günleri", "Streaming sektörü" şeklinde sıralandı.



- "Türkiye, TV ve online platform üzerinden dizi ihracatında dünyada ilk 5'te"



Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İTO olarak ticaret ile kültürü bir bütünün ayrılmaz iki parçası olarak gördüklerini vurgulayarak, "Bu anlamda Türk insanının girişimci ruhu, sektörün zenginliği, İTO çatısı altında dünyanın en önemli eğlence içeriği pazarının kurulduğu Cannes'da, uluslararası profesyonellerle buluşarak ilgili sektörün ihracatına büyük ivme kazandırıyor." ifadesini kullandı.

"Yumuşak güç" şeklinde nitelendirilen film ve dizi sektörünün dünyada Türkiye imajına önemli katkıda bulunarak öncü sektör haline geldiğine işaret eden Avdagiç, şunları kaydetti:

"Önce Türk dizileri ile yaşam tarzımız ve tüketim biçimimizin ulaştığı ülkelere, ardından Türk ürünleri giriyor. Memnuniyetle görüyoruz ki Türk yapımları İsveç'ten Kosta Rika'ya, Çin'den İspanya'ya kadar milyonları TV, akıllı telefon ve bilgisayar ekranlarına kilitliyor. Dizilerle hazır hale gelen bu ülkelerde girişimcilerimizin pazara açılmaları çok kolay hale geliyor. Türk dizileri dünyanın en renkli ekranı. MIPCOM'da Türkiye'den birçok yeni dizinin lansmanı olacak. Çok güzel ve başarılı projeler yakında TV izleyicileriyle buluşacak. Bu yüzden beklentilerimiz yüksek."

Avdagiç, Türk dizi ve film ihracatında elde edilen gelirin 2008'de bulunduğu 100 bin dolar düzeyinden yükselişe geçerek 2017'de 300 milyon doların üzerine çıktığını aktardı.

İyi bir dizinin yurt dışında bölüm başına 400-500 bin dolara satılabildiği bilgisini veren Avdagiç, uzun soluklu bir dizinin 50 milyon doların üzerinde ciro yapabildiğini bildirdi.

Avdagiç, dünyada 2017'de TV ve online platformlarda 4 bin 100'den fazla ithal dizinin vizyona girdiğine işaret ederek, İngiltere ve ABD'nin, 500'den fazla programla ilk iki büyük ihracatçı ülke konumunda olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, TV ve online platform üzerinden dizi ihracatında İngiltere, ABD, Fransa, Almanya ile ilk 5 ülkeden biri olduğuna dikkati çekerek, "Rekabet ettiğimiz ülkeler bile geldiğimiz noktayı gösteriyor. Yine bir başka araştırmaya göre ülkelerin yurt dışından satın aldıkları kurmaca TV programlarının yüzde 25'ini Türkiye menşeli yapımlar oluşturuyor. Bu muazzam bir başarıdır. Film alıcıları bir ABD dizisine 10 bin dolardan fazla ödemiyorsa, Türkler aynı kategoride 60 bin dolara bir bölüm satıyorsa bu bir olaydır. Türk dizileri Güney Amerika'da prime time'da yayınlanıyorsa yine bu çok önemlidir." değerlendirmelerini yaptı.



- 2019 Film Eylem Planı



Verilen bilgiye göre, İTO tarafından hazırlanan 2019 Film Eylem Planı'nda yer alan çalışma başlıklarının detayları şöyle:

Türk dizi kataloğu: Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün de üyesi olduğu İTO Film Sektörü Koordinasyon Komitesi, Türk dizi kataloğu hazırlıyor. Dizilerin isimleri, bölüm sayısı, yapım yılı, kısaca özeti, aldığı reyting, izlendiği ülkeler gibi bilgiler tek bir katalogda yer alacak. Önce dijital versiyonu yapılacak.

Filming in Turkey projesi: İlk aşamada 17 ilde film çekimine uygun 150'den fazla doğal, kültürel ve tarihi mekanın özgün fotoğraf ve video çekimleri, Türkiye'de bir ilk olacak Filming in Turkey sinema portalına yükleniyor. Proje, İTO ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

İstanbul film pazarı: MIPCOM'u düzenleyen uluslararası büyük bir fuar şirketiyle İstanbul’da bir film market düzenlenecek ve böylece İstanbul, film pazarının önemli merkezlerinden biri haline getirilecek.

4 kıtada 5 film fuarı: İTO fuarlarda film yapımcıları ile yabancı yapımcılar ve satın alma heyetlerini bir araya getiriyor. Bu kapsamda 2018 ve 2019'da 4 kıtada 6 ayrı film ve yapım fuarında Türk yapımları tanıtılacak. Bu fuarlar Cannes'da MIPCOM ile MIPTV, Singapur'da ATF, Güney Afrika'da Discop ve ABD'de Natpe olarak belirlendi.

Çin ve Rusya ile iş birliği: MIPCOM'un 2018 onur konuğu olan Çin, aynı zamanda Ticaret Bakanlığı'nın 4 hedef ülkesinden biri. Denetimin çok yüksek olduğu Çin kapısını aralamak için çalışma yapılacak. Yine hedef ülkelerden Rusya geliştirilebilecek bir alan.

Türk dizi günleri: Türk dizilerinin yoğun izlendiği Japonya, Endonezya, Şili gibi ülkelerinde "Türk dizi günleri" düzenleme teklifi geliyor. Oyuncuları, kullandıkları marka ve ürünler ile yaşadıkları mekanları bu ülkelerde tanıtmak üzere teklifler değerlendirilecek.

Streaming sektörü: Streaming adı verilen, bir filmi bilgisayara indirmeden İnternet üzerinden izlemeyi sağlayan sektör, eğlence endüstrisini değiştiren uzun soluklu bir yatırım platformu. Türkiye'nin de Netflix, Google, Amazon, Apple, YouTube ve Alibaba gibi platformlar çıkarması için İTO tarafından bu mecralar için geliştirilen projeler desteklenecek.