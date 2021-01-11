Türk yazılımcılardan yemek sektörüne yeni bir destek

Yazılımla ilgili olarak Kirazsoft yazılım firmasının ortağı İlyas Akça şu ifadelere yer verdi; "Pandemi sona erdiğinde dünya artık eskisi gibi olmayacak ve daha da çok dijitalleşecek. Bizim amacımız ise hazırladığımız yazılımlarla restoranların komisyonsuz ve kendi çabalarıyla satışlarını artıracak sistemler üretmeyi sürdürmek."