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Türk yazılımcılardan yemek sektörüne yeni bir destek

Kirazsoft adıyla uzun zamandır sektörde yer alan Türk yazılım firması, yemek sektörü için yeni bir yazılım duyurdu. Online menüler oluşturulmasına imkan tanıyarak herhangi bir komisyon almayan firma sektörün öncülerinden olmaya aday.

Türk yazılımcılardan yemek sektörüne yeni bir destek

Hazırlanan özel yazılımla beraber mobil uygulama, paket sipariş ve web sitesi üzerinde yaşanan tüm sipariş sorunları son buluyor. Arama motorlarına tamamen uyumlu hazırlanan yazılım sayesinde müşteriler de web sitelerine çok hızlı bir şekilde giriş yaparak sipariş verebiliyorlar. Devrim niteliğindeki Karekod çözümü ise unutulmamış. İşletmeye özel olarak hazırlanan karekodlar sayesinde yazılımı satın alan işletmelerin web sayfasına giren müşteriler cep telefonlarının kameralarını göstererek karekod ile sipariş verebiliyorlar.

Sadakat sistemi unutulmamış

Yazılım içerisinde işletmelerin sürekli müşterilerini memnun edebilmesi için sadakat ve bonus sistemi de yer alıyor. Bu sistem ise işletmeden sipariş veren müşterinin profili ile birlikte tercihleri ve de satın alma geçmişlerine dayalı olarak çalışıyor.

Yazılımla ilgili olarak Kirazsoft yazılım firmasının ortağı İlyas Akça şu ifadelere yer verdi; "Pandemi sona erdiğinde dünya artık eskisi gibi olmayacak ve daha da çok dijitalleşecek. Bizim amacımız ise hazırladığımız yazılımlarla restoranların komisyonsuz ve kendi çabalarıyla satışlarını artıracak sistemler üretmeyi sürdürmek."
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Anahtar Kelimeler:
KirazsoftYemek SektörüPaket Servise Destek
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